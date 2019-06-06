Исчез на территории колледжа: под Киевом студент пропал при странных обстоятельствах

Происшествия

В поселке Немешаево Киевской области пропал студент местного аграрного колледжа. 19-летний Юрий Гальченко исчез еще 22 апреля, и уже больше месяца о его местонахождении ничего не известно. Последний раз студента видели на территории колледжа. Судя по записям с камер видеонаблюдения, он территорию колледжа не покидал.

- Юра как будто испарился, — рассказала обратившаяся в редакцию «ФАКТОВ» знакомая родителей Юрия Наталья. — Он учится на четвертом курсе на ветеринара. Его родители живут в селе в Житомирской области, а Юра на время учебы переехал жить в Немешаево. Последний год жил у моей тети. Это спокойный неконфликтный парень. 22 апреля Юра был в колледже. В два часа дня пришел домой, а потом сказал тете, что хочет встретиться с друзьями — опять-таки на территории колледжа. Ушел и не вернулся.

По словам Натальи, на этой встрече было несколько студентов, и еще два парня, которые работают в колледже водителями.

- Студенты рассказывали, что раньше Юра не имел с этими парнями никаких дел, — говорит Наталья. - Они были едва знакомы. А 22 апреля, когда Юра после обеда опять пришел в колледж, у них произошел конфликт. Две студентки, которые тоже там были, рассказали, что эти парни начали цепляться к Юре. Дошло до того, что они начали его бить. Потом их разняли, конфликт вроде бы был исчерпан. Эти парни предложили Юре поехать с ними (они собирались в кафе), но Юра отказался. Куда он пошел после этого, не известно. На записях с камер видеонаблюдения видно, как территорию колледжа покидали студенты — все, кто там был, кроме Юры. А сам Юра как будто испарился. Камеры есть не везде, записи сохранились отрывками, поэтому все передвижения отследить невозможно (кстати, драка, о которой рассказывали девочки, тоже происходила в месте, где камер нет). Но камеры позволяют отследить, кто покидал территорию колледжа. И Юры нет ни на одной записи.

Смотрели записи и с других камер за пределами колледжа. На них видно, как парни, которые били Юру, заехали в магазин, потом в кафе… Юры с ними не было. После его исчезновения студенты (а потом и полицейские) прочесали все окрестности. Нашли Юрины часы. Они были возле ставка рядом с колледжем. Водолазы проверяли ставок, но больше ничего там не нашли.

Телефон парня тоже до сих пор не найден.

- Последний раз жена говорила с Юрой 22 апреля около двух часов дня, — рассказал «ФАКТАМ» отец парня Иван. — Он был в хорошем настроении. У них в колледже проходили пробные тесты, и он хорошо их сдал. Наша знакомая, у которой он жил, тоже говорит, что Юра был очень доволен. В 20.00 жена отправила ему сообщение: «Ты где?». Но сын уже не ответил. Домой не вернулся, на пары на следующий день не пришел… С тех пор прошло уже больше месяца, но так ничего и не прояснилось. Полиция только сейчас проверяет его соцсети.

- Мы уже не знаем, что и думать, — говорит Наталья. — Просим отозваться всех, кто его видел или что-то знает. Парни, которые побили Юру накануне его исчезновения, работают в колледже. У них, как у сотрудников колледжа, есть доступ к камерам видеонаблюдения, они смотрели записи первыми. Возможно, они все же что-то не показали?

5 июня появилась информация об исчезновении 16-летней студентки того же Немешаевского колледжа. Девушку объявили в розыск. Появились предположения, что ее исчезновение может быть как-то связано с историей Юрия. Но уже вечером студентку нашли. Поиски Юры Гальченко продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об исчезновении студентки Киевского национального медуниверситета имени Богомольца Мукадас Насырлаевой. Девушка пропала в январе 2018 года после конфликта с администрацией университета. Вскоре стало известно, что девушка покончила с собой, прыгнув с моста Патона — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На берегу Днепра обнаружили ее рюкзак, но тело Мукадас так и не нашли.

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