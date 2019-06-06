- 13:02 Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн полуфинал Лиги наций
- 12:50 Под Харьковом грабители взорвали банкомат: фото и видео с места ЧП
- 12:47 До +34: синоптик рассказала о погоде в выходные
- 12:44 Незаконное обогащение не рассматривается: Рада отказала Зеленскому
- 12:44 Неймар и изнасилование: в сети показали странное видео
- 12:43 Facebook заблокировал страничку Дмитрия Тымчука из-за статьи о российских паспортах на Донбассе
- 12:33 В Германии бывший медбрат получил второй пожизненный срок за убийство 85 пациентов
- 12:30 Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 12:30 "Это путь к капитуляции": Парубий отреагировал на скандальную установку Зеленского в Минске
- 12:26 Садальский назвал виновных в отравлении Алибасова
- 12:15 Рада приняла важный закон об иностранцах, воевавших за Украину в АТО
- 12:11 Луценко назвал статью УК для тех, кто хочет снять экономическую блокаду с Донбасса
В Германии бывший медбрат получил второй пожизненный срок за убийство 85 пациентов
В четверг, 6 июня, суд Германии признал бывшего медбрата Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его ко второму пожизненному заключению. Как уже сообщали «ФАКТЫ», первый срок он получил в 2015 году. Тогда Нильс был признан виновным в двойном убийстве, в попытке убийства трех человек и в нанесении повреждений, опасных для жизни еще одному больному.
Однако расследование при этом продолжалось. Хегеля изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000—2005 годах. В 15 случаях смерти пациентов вина медбрата не была доказана.
Хегелю 42 года. Он работал медбратом в двух клиниках — в Ольденбурге и Дельменхорсте. Репутация у Нильса была не очень высокая. Коллеги не раз указывали ему на профессиональные ошибки. Свою работу Хегель не любил. На суде он признался, что ему стало скучно. К тому же он решил доказать коллегам, что они напрасно так его критикуют. Нильс решил вводить пациентам приводящие к остановке сердца препараты, а потом реанимировать их. Так он намеревался доказать всем, что умеет спасать людей. Однако на практике в большинстве слуачев его действия приводили к смерти больных. Возраст жертв был различный — от 34 до 96 лет.
Земельный суд Ольденбурга констатировал особую тяжесть вины Хегеля. Второе пожизненное исключает досрочное освобождение убийцы. Следовательно, остаток жизни бывший медбрат проведет в тюрьме.
В последнем слове Хегель принес извинения родственникам жертв, а также своим коллегам и близким.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!