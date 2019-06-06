В Германии бывший медбрат получил второй пожизненный срок за убийство 85 пациентов

Мир

В четверг, 6 июня, суд Германии признал бывшего медбрата Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его ко второму пожизненному заключению. Как уже сообщали «ФАКТЫ», первый срок он получил в 2015 году. Тогда Нильс был признан виновным в двойном убийстве, в попытке убийства трех человек и в нанесении повреждений, опасных для жизни еще одному больному.

Однако расследование при этом продолжалось. Хегеля изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000—2005 годах. В 15 случаях смерти пациентов вина медбрата не была доказана.

Хегелю 42 года. Он работал медбратом в двух клиниках — в Ольденбурге и Дельменхорсте. Репутация у Нильса была не очень высокая. Коллеги не раз указывали ему на профессиональные ошибки. Свою работу Хегель не любил. На суде он признался, что ему стало скучно. К тому же он решил доказать коллегам, что они напрасно так его критикуют. Нильс решил вводить пациентам приводящие к остановке сердца препараты, а потом реанимировать их. Так он намеревался доказать всем, что умеет спасать людей. Однако на практике в большинстве слуачев его действия приводили к смерти больных. Возраст жертв был различный — от 34 до 96 лет.

Земельный суд Ольденбурга констатировал особую тяжесть вины Хегеля. Второе пожизненное исключает досрочное освобождение убийцы. Следовательно, остаток жизни бывший медбрат проведет в тюрьме.

В последнем слове Хегель принес извинения родственникам жертв, а также своим коллегам и близким.

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