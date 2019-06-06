Происшествия

Под Харьковом грабители взорвали банкомат: фото и видео с места ЧП

Под Харьковом снова работали грабители-бомбисты. В ночь на 6 июня в поселке Рогань был взорван банкомат «Ощадбанка», установленный в торцевой стене местного дома культуры. Чтобы добраться до денег, грабители воспользовались взрывчаткой. Где преступники достали взрывчатые вещества, сейчас выясняет полиция.

Взрыв возле банкомата прозвучал около трех часов ночи, потому обошлось без жертв и пострадавших. Кассеты с деньгами грабители унесли с собой, сумма ущерба устанавливается.

Полиция надеется, что вычислить преступников помогут камеры наблюдения возле дома культуры.

Напомним, ранее похожую «операцию» грабители провернули в Харькове. «ПриватБанк» пообещал денежное вознаграждение тем, кто поможет в расследовании ограбления. Во всех случаях использовалось самодельное взрывное устройство.

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