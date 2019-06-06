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На город в США обрушилась мощная пыльная буря: впечатляющее видео
На город Лаббок в американском штате Техас обрушилась мощнейшая пыльная буря — так называемый хабуб. Порывы ветра при этом достигали 96 километров в час.
Хабуб связан со стремительным движением холодного атмосферного фронта, впереди которого образуется облако в виде стены пыли высотой до 1,5 км и шириной до 30 км. Пыль поднимается вверх на несколько километров.
Как сообщает ABC, местные власти попросили жителей оставаться дома и не выходить на улицу. Видимость в отдельных районах была в буквальном смысле нулевой.
На город Лаббок в штате Техас обрушилась пыльная буря. Атмосферное явление сопровождалось порывами ветра со скоростью до 96 км/час. Замедленную съёмку (таймлапс) бури сделал житель города Райан Сенджер pic.twitter.com/2qsK2Jnex0
— Голос Америки (@GolosAmeriki) 6 июня 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Столицу Египта накрыла сильная песчаная буря.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..