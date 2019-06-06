Происшествия

В Одессе — пожар в здании патрульной полиции: сотрудников эвакуировали

В четверг, 6 июня, пожарные машины и кареты скорой помощи мчались к высотному зданию на улице Академика Королева, 5. Согласно поступившему сообщению, здесь, в управлении патрульной полиции области, произошел пожар с сильным задымлением. Ранее под Кропивницким от удара молнии загорелось здание районной администрации.

По прибытии на место ЧП спасатели организовали эвакуацию из здания сотрудников и посетителей.

«Установлено, что в шахте электрокабелей произошло короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в региональном главке ГСЧС.

В управлении патрульной полиции уточнили, что помимо их управления в вышеназванном здании расположены сервисный центр МВД и отдел следствия по ДТП регионального главка Нацполиции.

— В связи с коротким замыканием и выходом из строя системы электроснабжения сейчас в здании нет электричества, — прокомментировала инспектор регионального сервисного центра Елена Яковчук. — Поэтому мы временно не работаем с клиентами — недоступна база данных.

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