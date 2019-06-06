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На трассе Харьков — Симферополь неуправляемый автомобиль вылетел на остановку: есть жертвы (фото)
В Херсонской области возле села Николаевка случилось страшное ДТП. Рано утром, около 8.00 автомобиль «Volkswagen Passat B6» потерял управляемость и вылетел на остановку, где ждали автобуса жители села.
В ДТП пострадала целая семья. Погиб ждавший автобуса 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла уже после приезда врачей, а 35-летний брат госпитализирован с травмами.
Выяснилось, что перед тем как выехать на остановку, Volkswagen столкнулся с другим транспортным средством — «ВАЗ 2106». Следствию предстоит установить, кто из водителей нарушил правила. Виновнику ДТП может грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Напомним, в Киевской области случилось ДТП с маршрутками, а в Харькове столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».
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