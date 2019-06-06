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Слишком похоже на капитуляцию: Порошенко прокомментировал итоги переговоров в Минске
Петр Порошенко крайне обеспокоен теми результатами, с которыми украинская делегация приехала после переговоров в Минске. Порошенко опасается, что несмотря на бравурные заявления, на самом деле шаг сделан не в направлении мира, а в сторону капитуляции.
Порошенко насторожен прозвучавшими предложениями в адрес Украины в одностороннем порядке прекратить огонь — уж слишком это напоминает сценарий сдачи. «Это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел», — согласился политик.
Аналогично Порошенко крайне встревожен попытками легализовать оккупацию под маской «возобновления экономических связей» с оккупированными регионами.
«Ничего общего с миром капитуляция не имеет. Мир на условиях капитуляции — это не мир, это капитуляция», — предупредил Порошенко.
«Единственный путь к миру на Донбассе заложен в Минских соглашениях: выведение оккупационных войск, выведение тяжелой военной техники и артиллерии, разоружение незаконных воинских формирований. Ни один из этих пунктов не выполняется», — подытожил политик.
Напомним, заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоялось 5 июня. Стороны заявили, что очень продвинулись в переговорном процессе. Следующая встреча назначена на 19 июня.
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