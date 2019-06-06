В одесской квартире обнаружили женщину с перерезанным горлом: первые детали происшествия

Происшествия

Кровавая драма разыгралась в четверг, 6 июня, в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Киевском районе Одессы. В одной из квартир многоэтажки правоохранители обнаружили тело женщины с перерезанным горлом. Ранее в России 70-летний мужчина расправился с 30-летней супругой, перерезав ей горло.

По словам соседей, погибшая — хозяйка квартиры, в которой ее нашли мертвой. Говорят, там также проживал квартирант, которого и застали прибывшие по вызову полицейские. Он заявил, что лично вызвал полицию, когда, проснувшись, увидел окровавленное, изувеченное тело хозяйки. Утверждает, что больше ничего не помнит.

Вместе с тем, очевидцы утверждают, что квартирант «в серьезной степени опьянения, лицо у него исцарапано…».

Квартиранта доставили в отдел полиции. На месте работает следственно-оперативная группа.

От официальных комментариев в полиции отказываются, хотя сам факт чрезвычайного происшествия не отрицают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти сына известного политика: у мужчины были перерезаны горло и вены.

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