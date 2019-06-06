26.56 / 26.86 29.76 / 30.26
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Украина получит от ЕС полмиллиарда евро только в случае запуска рынка электроэнергии, – аналитик

16:12 6 июня 2019 2
ЛЭП
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Украина не может рассчитывать на макрофинансовую помощь от ЕС без выполнения взятых на себя обязательств. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков, комментируя состоявшиеся в Брюсселе переговоры президента Зеленского с еврочиновниками

Поясняя свою точку зрения, эксперт сказал: «Президент заявил, что Украина готова выполнить условия для принятия Европейским союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Эти условия общеизвестны, поскольку зафиксированы в соответствующем Меморандуме о запуске нового рынка электроэнергии, принятии закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятии среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и так далее».

По словам Полторакова, показательной является ситуация с новым энергорынком, старт которого запланирован на 1 июля.

«С одной стороны — это часть международных обязательств Украины, с другой — у реформы энергорынка есть противники, такие как бизнесмен Игорь Коломойский, который пытается сохранить нерыночное государственное регулирование тарифов для своих ферросплавных заводов и публично призывает отменить закон о рынке электроэнергии. По этому поводу даже СНБО собиралось на прошлой неделе. Тот факт, что в итоге рынок блокировать не решились, вселяет сдержанный оптимизм», — подчеркнул Полтораков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Европейский союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС только после того как только Украина выполнит соответствующие требования для их получения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины