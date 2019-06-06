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Украина получит от ЕС полмиллиарда евро только в случае запуска рынка электроэнергии, – аналитик
Украина не может рассчитывать на макрофинансовую помощь от ЕС без выполнения взятых на себя обязательств. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков, комментируя состоявшиеся в Брюсселе переговоры президента Зеленского с еврочиновниками
Поясняя свою точку зрения, эксперт сказал: «Президент заявил, что Украина готова выполнить условия для принятия Европейским союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Эти условия общеизвестны, поскольку зафиксированы в соответствующем Меморандуме о запуске нового рынка электроэнергии, принятии закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятии среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и так далее».
По словам Полторакова, показательной является ситуация с новым энергорынком, старт которого запланирован на 1 июля.
«С одной стороны — это часть международных обязательств Украины, с другой — у реформы энергорынка есть противники, такие как бизнесмен Игорь Коломойский, который пытается сохранить нерыночное государственное регулирование тарифов для своих ферросплавных заводов и публично призывает отменить закон о рынке электроэнергии. По этому поводу даже СНБО собиралось на прошлой неделе. Тот факт, что в итоге рынок блокировать не решились, вселяет сдержанный оптимизм», — подчеркнул Полтораков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Европейский союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС только после того как только Украина выполнит соответствующие требования для их получения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе.
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