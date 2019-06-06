Избили ногами и столкнули с лестницы: в России пьяная компания поиздевалась над беременной

Мир

В России зафиксировали очередной случай насилия — пьяные жители за замечание жестоко избили ногами и столкнули с лестницы беременную соседку. Ранее российский военнослужащий-контрактник, вернувшийся из Сирии, устроил стрельбу из автоматического оружия из окна своего дома в городе Сим Челябинской области.



Инцидент произошел 31 мая в подмосковном Подольске. Ночью женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, вышла на улицу и попросила шумящих нетрезвых людей соблюдать тишину. В ответ компания погналась за ней в подъезд и напала. Сначала один из злоумышленников спустил ее с лестницы, потом все вместе начали бить лежачую ногами по туловищу, после чего спокойно ушли.



В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Как пишет «Лента.ру», ребенок «чудом уцелел» — нападавшие били ее в том числе по животу.

По информации издания, 3 июня женщина обратилась в полицию, но несколько дней на заявление никто не реагировал. В здании установлена система видеонаблюдения, но записи с камер оказались стертыми.



После вмешательства прессы, в полиции начали расследование, назначили служебную проверку по факту волокиты, а также возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в детском саду российского Красноярска, а также об издевательствах над школьницей в Холмске.

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