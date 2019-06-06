Происшествия

В Ужгороде мужчина поджег себя возле здания прокуратуры и суда: детали жуткого ЧП

В Ужгороде у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда произошел акт самосожжения. По свидетельству журналиста Виталия Глаголы, таким образом военный пенсионер отреагировал на бездействие Фемиды в его споре с местными газовщиками. Отмечается, что его «газовый спор» продолжался три года.

Мужчина получил ожоги 90% тела и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как критическое, сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Установить окончательные мотивы действий самоубийцы предстоит полицейским. Открыто соответствующее уголовное производство.

Напомним, в ноябре 2018 года на юге Одесской области совершил самосожжение местный пенсионер. Поводом для его поступка стало бедственное финансовое положение семьи.

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