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В Ужгороде мужчина поджег себя возле здания прокуратуры и суда: детали жуткого ЧП
В Ужгороде у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда произошел акт самосожжения. По свидетельству журналиста Виталия Глаголы, таким образом военный пенсионер отреагировал на бездействие Фемиды в его споре с местными газовщиками. Отмечается, что его «газовый спор» продолжался три года.
Мужчина получил ожоги 90% тела и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как критическое, сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Установить окончательные мотивы действий самоубийцы предстоит полицейским. Открыто соответствующее уголовное производство.
Напомним, в ноябре 2018 года на юге Одесской области совершил самосожжение местный пенсионер. Поводом для его поступка стало бедственное финансовое положение семьи.
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