26.55 / 26.86 29.75 / 30.26
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ужгороде мужчина поджег себя возле здания прокуратуры и суда: детали жуткого ЧП

18:48 6 июня 2019 67
Акт самосожжения
Инф. «ФАКТОВ»

В Ужгороде у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда произошел акт самосожжения. По свидетельству журналиста Виталия Глаголы, таким образом военный пенсионер отреагировал на бездействие Фемиды в его споре с местными газовщиками. Отмечается, что его «газовый спор» продолжался три года.

Мужчина получил ожоги 90% тела и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как критическое, сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Установить окончательные мотивы действий самоубийцы предстоит полицейским. Открыто соответствующее уголовное производство.

Напомним, в ноябре 2018 года на юге Одесской области совершил самосожжение местный пенсионер. Поводом для его поступка стало бедственное финансовое положение семьи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины