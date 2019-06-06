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В Москве найден мертвым финансист службы подземных бункеров Путина
В Москве совершил самоубийство бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов России — 55-летний Андрей Кудряшов шагнул с крыши 15-этажного жилого дома на Окружной улице.
Согласно данным источника РБК в московской полиции, в момент совершения суицида Кудряшов находился в квартире своего сына, которая была приобретена незадолго перед инцидентом.
По факту происшествия в ведомстве назначена служебная проверка.
31 мая Кудряшова уволили со службы после обнародования сведений о причастности руководства Службы межеванию части земельного участка спецобъекта в Подмосковье, граничащего с жилым поселком. По версии следствия, в результате межевания было похищено 35 га дорогой земли.
Служба специальных объектов России отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Напомним, 5 марта в Москве покончил с собой советник начальника Федеральной службы судебных приставов Александр Пронин, а в в конце января в Подмосковье нашли мертвым бывшего руководителя компании «Дальспецстрой», осуществляющей строительство космодрома «Восточный» Дмитрия Савина.
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