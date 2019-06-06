Происшествия

Мне страшно за вас: отец Екатерины Гандзюк раскритиковал приговор суда

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор оценил приговор, который вынес Покровский районный суд Днепропетровской области убийцам его покойной дочери, назвав заседание суда спектаклем.

«Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство», — написал он в соцсети, напомнив обстоятельства, при которых Екатерина получила ожоги, стоившие ей жизни.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Это произошло возле ее дома. Женщину самолетом санитарной авиации доставили в Киев, где она перенесла несколько сложнейших операций.

Тем не менее усилия медиков оказались тщетны и 4 ноября Гандзюк скончалась. Ее смерть вызвала большой общественный резонанс — активисты по всей Украине выходили на пикеты под лозунгами «Кто убил Катю Гандзюк?».

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство, однако затем смягчили обвинение. Результатом стала сделка со следствием всех пятерых обвиняемых.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина и непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука приговорили к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.



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