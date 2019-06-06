Происшествия

Нож прошел в двух сантиметрах от сонной артерии: на Львовщине пациент напал на врача-стоматолога

Во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу, практикующему в селе Мшаны Городоцкого района. Врач получил серьезные ранения (нож прошел в 2 см от сонной артерии), однако уже пришел в себя. Ранее в Кривом Роге злоумышленники с ножом напали на участника АТО.

Трагедия разыгралась на глазах местных жителей. Согласно их показаниям, проживающий в селе 65-летний иностранец отказался платить за лечение, а когда врач попытался настоять на оплате, напал на него с ножом.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в апреле в стоматологической клиникя Мариуполе произошло другое ЧП — мужчина выхватил пистолет и заявил, что «плохих детей нужно стрелять».

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