- 22:24 Нож прошел в двух сантиметрах от сонной артерии: на Львовщине пациент напал на врача-стоматолога
- 21:56 Мне страшно за вас: отец Екатерины Гандзюк раскритиковал приговор суда
- 21:23 Е-декларирование доходов активистов: Конституционный суд принял важное решение
- 21:13 Настя Каменских соблазняет сеть новым пикантным фото
- 20:56 В Черновцах сильный ливень затопил железнодорожный вокзал: опубликованы фото и видео
- 20:24 Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн полуфинал Лиги наций
- 20:21 Подозреваемого в расстреле героя Небесной сотни выпустили из-под стражи
- 19:59 На трассе Одесса — Мелитополь из грузовика высыпалось более 40 тонн кукурузы: впечатляющие фото
- 19:55 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:39 Одобряет смертную казнь? Дочь Пескова попала в новый скандал
- 19:36 Отмена блокады Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение об авторстве идеи
- 19:18 Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
Нож прошел в двух сантиметрах от сонной артерии: на Львовщине пациент напал на врача-стоматолога
Во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу, практикующему в селе Мшаны Городоцкого района. Врач получил серьезные ранения (нож прошел в 2 см от сонной артерии), однако уже пришел в себя. Ранее в Кривом Роге злоумышленники с ножом напали на участника АТО.
Трагедия разыгралась на глазах местных жителей. Согласно их показаниям, проживающий в селе 65-летний иностранец отказался платить за лечение, а когда врач попытался настоять на оплате, напал на него с ножом.
Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в апреле в стоматологической клиникя Мариуполе произошло другое ЧП — мужчина выхватил пистолет и заявил, что «плохих детей нужно стрелять».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..