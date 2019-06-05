7 июня 2019

Во время поездок в Китай я не раз обращал внимание на то, как среди множества незнакомых нам блюд на стол подавались рисовые котлетки, что ли, завернутые в тростниковые листья. Китайцы называли это блюдо цзунцзы — и оно очень напоминало и по вкусу, и по форме наши голубцы. А потом я там же услышал одну потрясающую историю, которая, оказывается, имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему дню.

Сегодня в Китае отмечается Дуань-у цзе — один из трёх важнейших в стране праздников. Его ещё называют праздником двойной пятёрки, праздником Дуань-ян или Днём поэта. Этот праздник возник много веков назад в память о поэте Цюй Юане, жившем в эпоху Воюющих царств (приблизительно в 5−3 веках до нашей эры). Цюй Юань не раз предупреждал правителя царства Чу о необходимости борьбы с коррупцией среди чиновников. Но, будучи этими же чиновниками оболганным, поэт вынужден был покинуть столицу. А вскоре предательство всё тех же чиновников привело к захвату царства Чу войсками царства Цинь. Не выдержав такого позора, Цюй Юань бросился в бурную реку, оборвав свой жизненный путь.

Напрасно люди искали тело любимого поэта в воде. Напрасно ударами вёсел на лодках пытались распугать речных духов и рыб… И вот однажды появившийся перед друзьями дух поэта поведал им о том, что причиной его гибели стал речной дракон. И попросил людей бросать в реку треугольные пакетики с рисом, завёрнутым в тростниковые листья, потому что только это, по его мнению, могло отпугнуть дракона. Так и появились в Китае рисовые голубцы цзунцзы.

А, демонстрируя вам сегодня уникального фарфорового дракона невероятно больших размеров, я хочу коротко рассказать ещё одну китайскую легенду. В далёкой китайской провинции жил Дракон, требовавший от людей ежемесячно приносить ему в жертву красивую девушку. Уж сколько храбрецов ходило во дворец Дракона, чтобы убить его и положить конец этой страшной традиции — и всякий раз после их посещения на балкон дворца выходил глашатай с одними и теми же словами: ''Дракон жив! Победил Дракон!''

Однажды молодой воин, чью девушку отвели во дворец Дракона, бросился туда, чтобы раз и навсегда покончить с этим чудовищем. Зайдя в огромный зал, он увидел трон, на котором полулежал дряхлый и обессиленный Дракон. Ткнув в него мечом и не заметив никакой реакции, юноша отправился на поиски своей девушки. Но, рассматривая в залах несметные сокровища, которые теперь уже могли принадлежать ему самому, покорённый блеском золота и алмазов, юноша не заметил, как у него постепенно появлялись когти, хвост, чешуя, клыки… Выйдя на балкон и услышав знакомый крик глашатая ''Дракон жив! Победил Дракон!'', молодой воин стал переубеждать глашатая, что это не так, что он Дракона убил. И тогда глашатай принёс большое зеркало, в котором юноша увидел невероятное — на балконе стоял молодой, голодный и свирепый Дракон…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…