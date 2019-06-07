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Попытка №2: у Зеленского пообещали поменять генпрокурора и главу СБУ
После провального голосования в Раде за увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ представитель президента пообещал, что на следующей неделе снова попробует добиться увольнения указанных топ-чиновников. Дополнительно в Раду будет внесено четвертое представление — об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.
Представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук был недоволен, что Рада провалила отставку топ-чиновников. На следующей неделе от парламента ожидают «более плодотворной реакции». Об этом Стефанчук заявил в эфире «1+1».
Кто придет на смену уволенным министрам и главам силовых ведомств, Стефанчук назвать отказался. По его словам, кандидатуры есть, и на некоторые посты претендентов несколько, консультации продолжаются.
Напомним, 6 июня Рада провалила представления президента Зеленского об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, руководителя СБУ Василия Грицака. Депутаты указывали, что Зеленский не предложил кандидатуры новых министров, потому структуры исполнительной власти могут оказаться «обезглавленными».
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