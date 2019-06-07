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Происшествия

Убийство "Сармата": суд отпустил главного подозреваемого

7:53 7 июня 2019 2
суд
Инф. «ФАКТОВ»

По делу об убийстве в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») было принято неожиданное решение. Печерский суд Киева в ночь на 7 июня созвал заседание и по его итогам отпустил из-под стражи главного подозреваемого.

Ранее задержанный по подозрению в организации преступления Михаил Сигида будет с 7 июня находиться не в СИЗО, а под домашним арестом, по месту жительства в Бердянске. О решении Печерского суда рассказала журналист Наталия Седлецкая в Facebook.

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Напомним, Виталий Олешко («Сармат») 31 июля 2018 года был застрелен в Бердянске на глазах у родных и друзей. Основной версией убийства «Сармата» следствие считает бизнес-конфликт. В деле это сформулировано как «противоречия предпринимательской деятельности».

По делу об убийстве были арестованы предполагаемые исполнители и соучастники и один подозреваемый в организации преступления.

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