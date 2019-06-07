В Прикарпатье ливнем "смывает" дороги (фото)

Происшествия

Последствия непогоды 6 июня почувствовали жители всех областей Украины, но особенно сильно — в Прикарпатье. Там после ливня с градом поднялся уровень воды в реках и других водоемах. В селах Косивского района были разрушены три автомобильных переезда, в селе Диброва Тлумацкого района грунта случился сдвиг грунта на межобластную автотрассу Н-18 Ивано-Франковск — Тернополь.

В селе Пистинь Косовского района разрушены мост и частично жилой дом. В селе Турка Коломыйского района пришлось эвакуировать людей из подтопленного жилища. На утро 7 июня в области остаются подтопленными 16 домов и 117 придомовых территорий. Вода постепенно спадает.

В Херсонской области пострадало село Новая Маячка. Там в воде стоят 105 приусадебных участков.

В Кировоградской области после проливных дождей подтоплены 20 жилых домов и 48 приусадебных участков местных жителей.

Напомним, синоптики пообещали, что с 7 июня на смену проливным дождям придут кратковременные осадки и аномальная жара. Как рассказали «ФАКТАМ» в Украинском гидрометцентре, дожди останутся, в основном, на Правобережье.

Фото dsns.gov.ua



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