Спорт

Он развернул меня и начал насиловать, — модель рассказала в телеэфире о ночи с Неймаром (фото)

Бразильская модель Наджила Триндаде (на фото), обвинившая форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, рассказала на телевидении, как познакомилась с самым дорогим футболистом мира в Instagram и договорилась провести ночь в одном из отелей Парижа.

«Я разговаривала с ним как обычный человек. Да, у меня были сексуальные намерения, желание с моей стороны, и это было ясно ему. Он спросил, когда я смогу его навестить. Я ответила, что пока не могу, так как испытываю финансовые затруднения и имею обязанности по работе. Тогда он предложил решить это. Он оплатил перелет и отель.

Когда я приехала в гостиницу, он прислал мне сообщение. Неймар сказал, что собирается на вечеринку, но заглянет ко мне, чтобы поцеловать. Поначалу все было нормально, но затем он стал агрессивным — совсем не тем парнем, что представлялся по сообщениям", — сказала 27-летняя Наджила Триндаде в интервью SBT Brasil.

По ее словам, Неймар стал проявлять жестокость после того, как она предложила воспользоваться презервативом. «Он сказал „нет“. Я ответила, что тогда ничего не будет. Он молчал. А потом перевернул меня и совершил половой акт. Я просила остановиться, но он только бил меня по заднице», — призналась девушка.

Триндаде заявила, что это была «агрессия вместе с изнасилованием». «Он много не разговаривал, только действовал», — добавила она.

Спустя шесть дней после той ночи Триндаде прошла медосвидетельствование, которое выявило у нее кровоподтеки на ногах и ягодицах.

Изначально сообщалось, что Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, но затем она якобы настояла на том, что близость была обоюдная, но во время нее он применил силу и несколько раз ударил.

Наджила настаивает, что нуждается не в деньгах, а в правосудии. «Если бы мне было нужно, чтобы он заплатил, я поступила бы куда проще», — сказала Триндади.

Сам Неймар назвал случившееся подставой и вымогательством. Он записал ролик в Instagram, в котором рассказал свою версию и показал, что девушка присылала ему свои интимные фотографии. Видео позже было удалено, но бразильская полиция начала расследование по поводу публикации в интернете материалов интимного характера. В ближайшее время Неймару, у которого изъяли мобильный телефон, предстоит дать показания.

К сожалению, ко всем бедам 27-летнего форварда добавилась еще одна. В товарищеском матче против Катара Неймар порвал связки голеностопного сустава и не сыграет из-за травмы за сборную Бразилии на стартующем 14 июня Кубке Америки.

Так выглядит травмированная правая нога Неймара

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети появилось странное видео Неймара с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

Фото Instagram

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