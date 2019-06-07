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Клуб потребителей на заметку потребителю

Деньги в долг на выгодных условиях!

10:13 7 июня 2019 4
Деньги в руках

В жизни человека возникают разные ситуации, когда срочно необходимы деньги, а взять их негде. Выход есть — оформить кредит онлайн быстро и надежно! Компания «CC ЛОУН» оказывает помощь людям на взаимовыгодных условиях.

Условия оформления кредита

  1. Взять займ на карту онлайн можно, если клиенту есть полных 18 лет.
  2. У клиента должен быть действительный на момент займа паспорт.
  3. Необходимо иметь банковскую карту любого банка.

Чтобы получить кредит на карту, необходимо пройти регистрацию на сайте компании и заполнить заявку. В ней нужно корректно ввести паспортные данные и сфотографироваться с открытой первой страницей паспорта. На фото должны быть отчётливо видны паспорт и лицо клиента. После этого необходимо внести данные банковской карты и пройти верификацию.

Когда этот этап пройден, необходимо указать сумму и отправить заявку на рассмотрение.

Решение по заявке будет отправлено на электронный адрес, и статус будет виден в Личном кабинете. Если ответ положительный, то деньги в этот же день будут перечислены на карту.

Как отдавать кредит?

Погашать кредит можно любым удобным для клиента способом.

  1. При помощи Личного кабинета. Для этого клиент заходит в Личный кабинет, и осуществляет перевод денег с любой из карты банка карту Visa или MasterCard.
  2. При помощи платежных терминалов. Для погашения кредита можно воспользоваться такими терминалами, как СИСТЕМА, TYME или IBOX.
  3. При помощи банковского перевода. Поможет в этом любая касса банка Украины. Перевод осуществляется на расчетный счет компании, который указан в договоре.

Преимущества микрокредита


Такой вид кредита имеет много преимуществ.

  1. Не требуется никаких дополнительных справок и поручителей. Взять деньги в долг можно очень быстро. Условия абсолютно прозрачны, нет никаких скрытых моментов. Все детально описано в договоре, с которым клиент, прежде чем его подписать, должен внимательно ознакомиться.
  2. Отправленная заявка обрабатывается очень оперативно, и процент отказа достаточно низкий.
  3. Компания «CC ЛОУН» не проверяет кредитную историю своих клиентов.
  4. Кредит могут получить граждане, которые не имеют официального заработка.
  5. Невысокая процентная ставка.
  6. Оформить кредит и получить его можно даже не выходя из дома.
  7. Заполнить заявку можно в любое время суток. Компания работает круглосуточно.
  8. Кредит могут получить студенты и пенсионеры.
  9. Срок погашения кредита можно продлевать.

Компания работает на радость своим клиентам!

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