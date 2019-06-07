Деньги в долг на выгодных условиях!

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В жизни человека возникают разные ситуации, когда срочно необходимы деньги, а взять их негде. Выход есть — оформить кредит онлайн быстро и надежно! Компания «CC ЛОУН» оказывает помощь людям на взаимовыгодных условиях.

Условия оформления кредита

Взять займ на карту онлайн можно, если клиенту есть полных 18 лет. У клиента должен быть действительный на момент займа паспорт. Необходимо иметь банковскую карту любого банка.

Чтобы получить кредит на карту, необходимо пройти регистрацию на сайте компании и заполнить заявку. В ней нужно корректно ввести паспортные данные и сфотографироваться с открытой первой страницей паспорта. На фото должны быть отчётливо видны паспорт и лицо клиента. После этого необходимо внести данные банковской карты и пройти верификацию.

Когда этот этап пройден, необходимо указать сумму и отправить заявку на рассмотрение.

Решение по заявке будет отправлено на электронный адрес, и статус будет виден в Личном кабинете. Если ответ положительный, то деньги в этот же день будут перечислены на карту.

Как отдавать кредит?

Погашать кредит можно любым удобным для клиента способом.

При помощи Личного кабинета. Для этого клиент заходит в Личный кабинет, и осуществляет перевод денег с любой из карты банка карту Visa или MasterCard. При помощи платежных терминалов. Для погашения кредита можно воспользоваться такими терминалами, как СИСТЕМА, TYME или IBOX. При помощи банковского перевода. Поможет в этом любая касса банка Украины. Перевод осуществляется на расчетный счет компании, который указан в договоре.

Преимущества микрокредита



Такой вид кредита имеет много преимуществ.

Не требуется никаких дополнительных справок и поручителей. Взять деньги в долг можно очень быстро. Условия абсолютно прозрачны, нет никаких скрытых моментов. Все детально описано в договоре, с которым клиент, прежде чем его подписать, должен внимательно ознакомиться. Отправленная заявка обрабатывается очень оперативно, и процент отказа достаточно низкий. Компания «CC ЛОУН» не проверяет кредитную историю своих клиентов. Кредит могут получить граждане, которые не имеют официального заработка. Невысокая процентная ставка. Оформить кредит и получить его можно даже не выходя из дома. Заполнить заявку можно в любое время суток. Компания работает круглосуточно. Кредит могут получить студенты и пенсионеры. Срок погашения кредита можно продлевать.

Компания работает на радость своим клиентам!



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