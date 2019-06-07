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Деньги в долг на выгодных условиях!
В жизни человека возникают разные ситуации, когда срочно необходимы деньги, а взять их негде. Выход есть — оформить кредит онлайн быстро и надежно! Компания «CC ЛОУН» оказывает помощь людям на взаимовыгодных условиях.
Условия оформления кредита
- Взять займ на карту онлайн можно, если клиенту есть полных 18 лет.
- У клиента должен быть действительный на момент займа паспорт.
- Необходимо иметь банковскую карту любого банка.
Чтобы получить кредит на карту, необходимо пройти регистрацию на сайте компании и заполнить заявку. В ней нужно корректно ввести паспортные данные и сфотографироваться с открытой первой страницей паспорта. На фото должны быть отчётливо видны паспорт и лицо клиента. После этого необходимо внести данные банковской карты и пройти верификацию.
Когда этот этап пройден, необходимо указать сумму и отправить заявку на рассмотрение.
Решение по заявке будет отправлено на электронный адрес, и статус будет виден в Личном кабинете. Если ответ положительный, то деньги в этот же день будут перечислены на карту.
Как отдавать кредит?
Погашать кредит можно любым удобным для клиента способом.
- При помощи Личного кабинета. Для этого клиент заходит в Личный кабинет, и осуществляет перевод денег с любой из карты банка карту Visa или MasterCard.
- При помощи платежных терминалов. Для погашения кредита можно воспользоваться такими терминалами, как СИСТЕМА, TYME или IBOX.
- При помощи банковского перевода. Поможет в этом любая касса банка Украины. Перевод осуществляется на расчетный счет компании, который указан в договоре.
Преимущества микрокредита
Такой вид кредита имеет много преимуществ.
- Не требуется никаких дополнительных справок и поручителей. Взять деньги в долг можно очень быстро. Условия абсолютно прозрачны, нет никаких скрытых моментов. Все детально описано в договоре, с которым клиент, прежде чем его подписать, должен внимательно ознакомиться.
- Отправленная заявка обрабатывается очень оперативно, и процент отказа достаточно низкий.
- Компания «CC ЛОУН» не проверяет кредитную историю своих клиентов.
- Кредит могут получить граждане, которые не имеют официального заработка.
- Невысокая процентная ставка.
- Оформить кредит и получить его можно даже не выходя из дома.
- Заполнить заявку можно в любое время суток. Компания работает круглосуточно.
- Кредит могут получить студенты и пенсионеры.
- Срок погашения кредита можно продлевать.
Компания работает на радость своим клиентам!
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...