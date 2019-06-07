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Происшествия

В детской игрушке таможеники обнаружили крупную партию наркотиков (фото)

11:37 7 июня 2019 43
Детский мопед, в котором были скрыты наркотики
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Внимание сотрудников таможенного поста «Ягодин» привлек детский электрический мопед розового цвета. Его ввозил в страну гражданин Украины. Мопед находился в багажном отделении его автомобиля.

Как сообщает ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области, во время осмотра игрушки в ее конструкторских пустотах было обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов с застежками.

В пакетах находились резиновые рукавицы, а в них — таблетки экстази, всего — 4457 штук. По оценкам специалистов, стоимость этой партии наркотика на черном рынке — 1,3 миллиона гривен.

Сотрудники Управления СБУ в Волынской области открыли уголовное производство и начали расследование. В ходе скоординированной операции был блокирован канал поставок наркотика в Украину. Группа злоумышленников задержана в Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой в контейнерах с бананами обнаружили кокаин на рекордную сумму в 51 миллион долларов.

Также были задержаны наркодилеры, наладившие контрабанду героина из России в Украину. Наркотики планировали распространять в Одессе.

Фото издания Думская


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