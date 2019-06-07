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В детской игрушке таможеники обнаружили крупную партию наркотиков (фото)
Внимание сотрудников таможенного поста «Ягодин» привлек детский электрический мопед розового цвета. Его ввозил в страну гражданин Украины. Мопед находился в багажном отделении его автомобиля.
Как сообщает ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области, во время осмотра игрушки в ее конструкторских пустотах было обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов с застежками.
В пакетах находились резиновые рукавицы, а в них — таблетки экстази, всего — 4457 штук. По оценкам специалистов, стоимость этой партии наркотика на черном рынке — 1,3 миллиона гривен.
Сотрудники Управления СБУ в Волынской области открыли уголовное производство и начали расследование. В ходе скоординированной операции был блокирован канал поставок наркотика в Украину. Группа злоумышленников задержана в Одесской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой в контейнерах с бананами обнаружили кокаин на рекордную сумму в 51 миллион долларов.
Также были задержаны наркодилеры, наладившие контрабанду героина из России в Украину. Наркотики планировали распространять в Одессе.
Фото издания Думская
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