В детской игрушке таможеники обнаружили крупную партию наркотиков (фото)

Происшествия

Внимание сотрудников таможенного поста «Ягодин» привлек детский электрический мопед розового цвета. Его ввозил в страну гражданин Украины. Мопед находился в багажном отделении его автомобиля.

Как сообщает ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области, во время осмотра игрушки в ее конструкторских пустотах было обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов с застежками.

В пакетах находились резиновые рукавицы, а в них — таблетки экстази, всего — 4457 штук. По оценкам специалистов, стоимость этой партии наркотика на черном рынке — 1,3 миллиона гривен.

Сотрудники Управления СБУ в Волынской области открыли уголовное производство и начали расследование. В ходе скоординированной операции был блокирован канал поставок наркотика в Украину. Группа злоумышленников задержана в Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой в контейнерах с бананами обнаружили кокаин на рекордную сумму в 51 миллион долларов.

Также были задержаны наркодилеры, наладившие контрабанду героина из России в Украину. Наркотики планировали распространять в Одессе.

Фото издания Думская





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