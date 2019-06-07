Трагедия в Будапеште: стали известны новые детали об украинском капитане

Мир

Вечером 6 июня швейцарская компания Viking Cruises опровергла заявление венгерской прокуратуры о том, что капитан плавучего отеля Viking Sigyn, которого называют виновником трагического столкновения двух судов на Дунае в центре Будапешта, причастен к еще одному инциденту. Прокуратура заявила, что 64-летний гражданин Украины Юрий из Одессы был капитаном теплохода Viking Idun, который 1 апреля 2019 года протаранил грузовое судно в Нидерландах. Тогда плавучий отель Viking Idun совершал круиз из Антверпена в Гент. К счастью, тогда никто не пострадал.

В официальном заявлении Viking Cruises, которое приводит агентство Reuters, подчеркивается, что Юрий действительно находился на борту Viking Idun в момент столкновения, однако не был его капитаном.

Работники венгерской прокуратуры сделали еще одно громкое заявление в отношении украинского моряка. Они утверждают, что сразу после трагедии в Будапеште Юрий «удалил данные из памяти своего телефона». Они не могут сказать, были ли эти данные как-то связаны со столкновением на Дунае.

В заявлении швейцарской компании подчеркивается, что она всячески сотрудничает с расследованием, которое проводят венгерские правоохранительные органы, однако никакой подробной информации для журналистов предоставить на данном этапе не может. Это касается и апрельского инцидента в Нидерландах.

Reuters пытался связаться с адвокатами Юрия, но те пока не ответили.

На данный момент найдены тела 19 погибших в результате столкновения Viking Sigyn и прогулочного катера «Русалка», оно произошло вечером 29 мая прямо напротив венгерского парламента. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, готовился заходить под мост Маргит. В этот момент его догнал плавучий отель Viking Sigyn. Удар пришелся в корму. Катер перевернулся и в течение семи секунд затонул.

Спасти удалось только семь человек из тех, кто был на «Русалке». Теплоход никаких серьезных повреждений не получил. Никто из пассажиров Viking Sigyn удара даже не почувствовал. Найдены тела 19 человек. Еще девять официально считаются пропавшими без вести, однако шансов найти кого-то из них живым давно не осталось. Поэтому венгерские власти говорят о 28 погибших.

Венгерский сайт Atlatszo. hu сообщает, что полиция опросила уже примерно 300 свидетелей столкновения судов на Дунае. Проанализированы 40 видеозаписей, сделанных камерами наблюдения. Все найденные тела идентифицированы. Представитель полиции Сюзанна Крейц подчеркнула, что это стало возможно благодаря помощи властей Южной Кореи. В этой стране существует практика снятия отпечатков пальцев со всех взрослых граждан. Многие тела долго находились в холодной воде. Опознать их по фотографиям не представляется возможным — помогли отпечатки пальцев.

Продолжается операция по подъему со дна реки «Русалки». Водолазы провели все необходимые подготовительные работы. Ожидается, что 7 июня катер попробуют поднять на поверхность с помощью специального крана.

Что касается причин трагедии, венгерские власти не спешат с выводами. 29 мая в Будапеште шел сильный дождь. Видимость на реке была ограничена. Адвокаты украинского капитана ранее заявляли, что Юрий подавлен, однако его вины в случившемся нет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter