Деньги

Доллар и евро продолжили падение: каким будет курс в ближайшее время

После резкого подорожания в начале недели доллары и евро вновь стали дешеветь. В пятницу, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,79 грн, курс евро — 30,18 грн. За два дня доллар подешевел на 42 копейки, евро — на 49 копеек.

Средний курс покупки наличного доллара в банках составляет 26,47 грн, курс продажи — 26,78 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 29,69 грн, продажи — 30,19 грн.



«Курс гривни на наличном рынке 7 июня несколько укрепился и торгуется с утра на уровне 26,7 грн за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается после того, как НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых, и нерезиденты, после дефолтных обсуждений, подтвердили интерес к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа. — Ред.). Предложение валюты на рынке восстановилось.

Негативным фактором влияния на гривню стало заявление регулятора о том, что он ожидает повышение цен на электроэнергию в стране с июля на 25%.

Вероятно, гривня в ближайшей перспективе стабилизируется на уровнях 26,6−26,7 грн за доллар", — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что недавний обвал курса гривни произошел после того, как известный бизнесмен Игорь Коломойский, предложил объявить дефолт.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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