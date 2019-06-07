В Украине подорожает алкоголь: сколько будет стоить бутылка водки, коньяка и вина

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Похоже, украинцев ждет очередное повышение минимальных цен на алкогольные напитки. В Министерстве экономического развития и торговли Украины подготовили проект правительственного постановления, согласно которому минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку повысятся на 10,7%, на коньяк — на 9,1—9,5%, виски, ром и джин подорожают на 7,3%, а вино — на 7,4—10,2%.

По словам экспертов, минимальные цены устанавливаются правительством для защиты легального рынка алкоголя и, соответственно, борьбы с недобросовестными производителями низкокачественного или суррогатного продукта.

Кстати, по данным Государственной службы статистики, в январе-апреле нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 10,6% — до 3 млн 320 тыс декалитров. Но за год отечественные производители нарастили производство коньяка и бренди — на 4,9%.

Стоит отметить, что Кабинет министров довольно регулярно повышает минимальные цены на спиртное. Последний раз — 2 октября 2018 года. На данный момент минимальная розничная цена бутылки водки емкостью 0,5 л составляет 89,4 грн. Цена полулитровой бутылки «трехзвездочного» коньяка — 128,3 грн, «четырехзвездочного» — 139,3 гривни, «пятизвездочного» — 151,7 гривни. В случае принятия правительством предложенного постановления, бутылка водки подорожает почти до 100 грн, а самого дешевого коньяка — до 140 грн.

— Увеличение стоимости алкоголя может происходить по трем вариантам. Первый вариант — повышение стоимости спирта. Это коснется той алкогольной продукции, которая производится с применением спирта. К ней относится крепкий алкоголь или крепленный алкоголь, например, крепленые вина. Второй вариант — это увеличение акцизов. А третий вариант — повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен, — рассказал сайту «Экономические Новости» генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, поскольку повышение акцизов должно согласовываться в парламенте, то Минэкономразвития выбрало увеличение минимальных розничных цен.

— Понятно, что мотивация повышения оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки очень благая. Дело в том, что если растет себестоимость, то, соответственно, должна расти и цена. А компания, которая работает честно, должна увеличивать прибыль. Но, с другой стороны, мы понимаем, что правительство делает это (повышает минимальные цены на спиртное. — Авт.) для увеличения доходов бюджета. И, естественно, подакцизные товары — это лучший способ наполнения бюджета.

Необходимо отметить, что раньше стоимость алкоголя повышали даже два раза в год — через увеличение акцизов и минимальных оптово-розничных цен. Это было достаточно неэффективно, так как бизнес не имел возможности осуществлять планирование. Кроме того, такие действия государства приводили к падению покупательной способности населения и, соответственно, уменьшению производства. В результате, правительство пришло к тому, что цены необходимо повышать раз в год.

Я считаю, что, с одной стороны, повышать цены необходимо. А с другой стороны, давайте посмотрим к чему это может привести. Например, потребление пива в последний год немного выросло на фоне того, что много лет подряд оно падало. Понемногу растет потребление вина, что также очень положительно. Однако повышение цен негативно влияет на рынок крепкого алкоголя. Прежде всего, на продажи водки, которая составляет 50% всего алкоголя, потребляемого в нашей стране. К тому же мы видим, что ситуация на рынке водки в последнее время не меняется в лучшую сторону, а в последний год даже, можно сказать, ухудшилась.

К сожалению, даже при отсутствии повышения минимальных оптово-розничных цен в начале этого года у нас произошло падение производства. А падение производства приводит к уменьшению отчислений в бюджет. Поэтому сейчас очередное повышение оптово-розничных цен приведет к тому, что теневой рынок вырастет, а легальный — уменьшится. И хотя ряд профильных ассоциаций официально говорят о том, что они выступают за минимальные оптово-розничные цены, но на самом деле они не могут выступать против, поскольку отрасль очень зарегулированная и зависит от позиции государства. И когда в Минэкономразвития говорят, что давайте повышать минимальные оптово-розничные цены и минимальные оптовые цены, то они с этим соглашаются.

Если говорить о повышении минимальной оптово-розничной цены, то оно сопоставимо с уровнем потребительской инфляции. Например, сейчас предлагается повысить цены от 7% до 10,5% по всем алкогольным напиткам. Однако потребительская инфляция за 2018 год составила 9,8%. А если мы возьмем период с июня прошлого года, то размер потребительской инфляции составил примерно 9%. Поэтому процент, на который будут повышаться оптово-розничные цены, достаточно высокий и не соответствует той ситуации, которая есть на рынке. Но ничего сделать, к сожалению, нельзя, и повышение цен все равно будет.

Тем не менее я считаю, что необходимо работать над тем, чтобы вывести рынки из тени и за счет этого повышать поступления в бюджет. А не за счет того, чтобы те, кто платит, и дальше платили, а все остальные просто даже не обращали внимание на это, — подытожил Алексей Дорошенко.

Стоит отметить, что, по расчетам ассоциации «Укрводка», в 2018 году доля теневого рынка водки в стране достигла 50%. Ведь если легальный продукт стоит от 90 грн за полулитровую бутылку, то контрафактный — 30−50 грн. А десятилитровые пластиковые бутыли можно купить с доставкой на дом по 300 грн. По словам специалистов, отличить подделку от настоящей заводской водки не так уж сложно. И главный критерий — это цена.

«ФАКТЫ» также сообщали, сколько в Украине нелегальной и опасной для здоровья водки. Ранее в Ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, сколько водки и вина украинец может купить на зарплату.

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