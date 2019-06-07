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Происшествия

Крещатик и Софийскую площадь окутал дым: что случилось в центре Киева

13:56 7 июня 2019 36
дым
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева в районе Софийской площади улицы заполнены дымом. Свидетели говорят, что слышали звуки, похожие на взрывы и выстрелы. Выяснилось, что источником шума и дыма была толпа, собравшаяся возле здания Печерского районного суда Киева.

Сейчас суд заседает по адресу ул. Владимирская, 15. Туда и подтянулись активисты «Нацкорпуса».

нацкорпус

Активисты пришли к зданию суда, чтобы поддержать своего единомышленника. Пикетчики принесли с собой дымовые шашки и активировали их у входа в здание. Также перед входом в Печерский суд были развернуты плакаты и периодически взрывались петарды.

плакаты

Напомним, ранее Национальный корпус уже проводил акцию с дымовыми шашками и петардами в центре Киева.

Фото kiev.informator.ua, Національний корпус/Facebook

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