Происшествия

В Одессе — пожар в мореходном колледже: эвакуировали курсантов и персонал (фото, видео)

В пятницу, 7 июня, произошел пожар в здании мореходного колледжа рыбной промышленности, расположенного по улице Мечникова. Прибывшие на место ЧП спасательные подразделения установили, что произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже учебного корпуса. Ранее в Одессе случился пожар в здании патрульной полиции.

Из существенно задымленного здания эвакуировали всех курсантов, преподавателей и обслуживающий персонал.

«Возгорание удалось оперативно ликвидировать, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — Погибших и пострадавших нет».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве Крещатик и Софийская площадь окутаны дымом. А в ночь на пятницу, 7 июня, молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви в Богуславе (Киевская область) и подожгла храм.

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