- 15:54 Зеленский готовится к встрече с Путиным: раскрыты интересные подробности
- 15:46 Джип раздавил «копейку» с двумя пенсионерами на Николаевщине
- 15:36 Гройсман представил свою партию: с кем премьер идет на выборы
- 15:27 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 15:18 К Оппоблоку присоединились еще четыре партии
- 15:14 Украина нужна России: в "Нафтогазе" сделали интересное заявление о тактике "Газпрома"
- 15:14 Украина поднимет в ОБСЕ вопрос контроля над границей с Россией
- 15:01 Украина – Колумбия: онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата мира
- 15:00 В жилом доме в Швеции прогремел взрыв: десятки раненых
- 14:54 Путин стремится расчленить Украину: в России предупредили Зеленского о последствиях мира с Кремлем
- 14:45 Наставник «Шахтера» Фонсека стал главным тренером «Ромы», — журналист Джанлука Ди Марцио
- 14:42 Экс-мэр Славянска Штепа собралась в Верховную Раду
Джип раздавил «копейку» с двумя пенсионерами на Николаевщине (фото)
В пятницу, 7 июня, около 11:00, на автодороге Т-15−08 Калиновка — Снигиревка — Березнеговатое между населенными пунктами Кобзарцы и Широкое Снигиревского района произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2101 («копейка»). Ранее под Черниговом фура на смерть сбила двух мужчин на обочине.
В результате столкновения 81-летний водитель и 66-летняя пассажирка легковушки погибли.
К месту страшного ДТП оперативно прибыли сотрудники следственного управления полиции Николаевской области, Снигиревского отдела полиции, спасатели и медики.
Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, звонить (0512) 49−83−95, (063) 4048−39−38 или обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, Отдел расследования ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Харьков — Симферополь неуправляемый автомобиль вылетел на остановку: есть жертвы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...