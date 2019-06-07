Джип раздавил «копейку» с двумя пенсионерами на Николаевщине (фото)

Происшествия

В пятницу, 7 июня, около 11:00, на автодороге Т-15−08 Калиновка — Снигиревка — Березнеговатое между населенными пунктами Кобзарцы и Широкое Снигиревского района произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2101 («копейка»). Ранее под Черниговом фура на смерть сбила двух мужчин на обочине.

В результате столкновения 81-летний водитель и 66-летняя пассажирка легковушки погибли.

К месту страшного ДТП оперативно прибыли сотрудники следственного управления полиции Николаевской области, Снигиревского отдела полиции, спасатели и медики.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, звонить (0512) 49−83−95, (063) 4048−39−38 или обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, Отдел расследования ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Харьков — Симферополь неуправляемый автомобиль вылетел на остановку: есть жертвы.

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