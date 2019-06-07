Политика

В Аграрной партии Украины заявили о том, что их испугался Ляшко

Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) пытается не допустить кандидатов от Аграрной партии Украины к участию в выборах в объединенные территориальные общины, которые запланированы на 30 июня текущего года. Об этом заявили в пресс-службе Аграрной партии Украины (АПУ).

В сообщении сказано, что члены Озерянского сельского избиркома Варвинского района Черниговской области, большинство из которых являются представителями Радикальной партии, незаконно отказали в регистрации конкурентам — 14 кандидатам от Аграрной партии Украины, которые намерены участвовать в выборах в Озерянскую объединенную территориальную громаду (ОТГ).

По информации пресс-службы Аграрной партии, действующий сельский голова Озерян Сергей Дмитренко, баллотирующийся на пост председателя Озерянской сельской ОТГ от Радикальной партии, используя служебное положение оказывает давление на работу местной избирательной комиссии, что дестабилизирует предвыборный процесс.

«Из-за стремительного падения своих рейтингов на местах Радикальная партия расправляется с политическими конкурентами, нарушая законы и узурпируя власть на местах», — заявили в пресс-службе АПУ.

В Аграрной партии подчеркнули, что при поддержке избирателей в Варвинском районе они будут последовательно отстаивать их интересы в судебном порядке. В частности, уже готовятся иски, которыми будут обжалованы 14 незаконных постановлений Озерянской сельской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов от Аграрной партии Украины на выборах в ОТГ.

Напомним, 30 июня 2019 года в Украине запланированы местные выборы в 66 объединенных территориальных громадах и дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 27 мая ЦИК включила Аграрную партию Украины в список участников местных выборов.





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