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Под Киевом «Тесла» не разминулась с водовозом: есть жертвы (фото)
Крупная авария произошла сегодня, 7 июня, на Житомирской трассе недалеко от Ставища.
Автомобиль «Тесла», следовавший в сторону Коростышева, при опережении транспорта на большой скорости столкнулся с автоцистерной. Водовоз от удара развернуло, а «Тесла» улетела вперед на несколько десятков метров.
Увы, не обошлось без жертв. Погибла одна из пассажирок легковушки, ее водитель и вторая пассажирка отделались незначительными травмами и о госпитализации отказались. Обстоятельства и причины этого трагического происшествия уточняются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что перевернувшаяся на Житомирской трассе цистерна на некоторое время заблокировала движение транспорта в обоих направлениях.
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