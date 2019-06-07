Происшествия

Под Киевом «Тесла» не разминулась с водовозом: есть жертвы (фото)

Крупная авария произошла сегодня, 7 июня, на Житомирской трассе недалеко от Ставища.

Автомобиль «Тесла», следовавший в сторону Коростышева, при опережении транспорта на большой скорости столкнулся с автоцистерной. Водовоз от удара развернуло, а «Тесла» улетела вперед на несколько десятков метров.

Увы, не обошлось без жертв. Погибла одна из пассажирок легковушки, ее водитель и вторая пассажирка отделались незначительными травмами и о госпитализации отказались. Обстоятельства и причины этого трагического происшествия уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что перевернувшаяся на Житомирской трассе цистерна на некоторое время заблокировала движение транспорта в обоих направлениях.

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