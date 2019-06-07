Потоп на севере Одесчины: автодорога ушла под воду, жителей эвакуируют (фото)

Происшествия

На севере Одесской области из-за обильных осадков нависла угроза прорыва дамбы. За последние двое суток в Подольском районе выпало большое количество осадков, из-за чего значительно повысился уровень грунтовых вод, а следовательно и уровень воды в местных водоемах. Сильный ливень привел к масштабным наводнениям в оккупированном Севастополе. Фото последствий разгула стихии опубликовали Facebook.

«В этом районе затоплена автодорога между селами Любомирка и Гонората. Ночью движение по этому участку было ограничено. Кроме того, реальна угроза прорыва дамбы и подтопления жилых домов», — сообщили в полиции.

По словам начальника Подольского отдела полиции Николая Песчанского, его подчиненные установили пост для наблюдения за ситуацией и быстрого оказания необходимой помощи пострадавшим.

«Минувшей ночью полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС эвакуировали двух женщин, дома которых затопило. Под угрозой затопления оказалось еще порядка 40 жилых домов, была реальная угроза прорыва дамбы. Сейчас уровень воды несколько спал, однако наши сотрудники продолжают нести службу в усиленном варианте», — сказал Песчанский.

Как сообщили региональном главке ГСЧС, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Любомирка в результате обильных дождей произошел перелив воды через дамбы местных прудов, и создалась угроза подтопления частных жилых домов. Спасатели приняли меры по недопущению подтопления нескольких жилых домов, откачав порядка тысячи кубометров воды.

Кроме того, в городе Подольске (райцентр) по улице Льва Толстого спасатели откачали 30 куб. м дождевой воды из подвала 5-этажного жилого дома. Аналогичные работы проведены в селе Александровка этого же района.

Также в городе Ананьеве спасатели откачали дождевую воду из дренажной системы города для предупреждения подтопления жилых домов.

Похожая ситуация сложилась еще в одном северном районе Одесской области — Балтском, где спасатели откачали воду в ряде частных домохозяйствах.

Работы по откачке воды и ее недопущению к строениям продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине сильные ливни затопили три области. В частности, в Черновцах сильный ливень затопил железнодорожный вокзал. А сильный ливень на Буковине привел к затоплению дорог и подворий.

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