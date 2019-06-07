Спорт

С барабанами и фейерверками: чемпион мира женился на «Мисс Турция» (фото, видео)

30-летний полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Езил связал себя узами брака с 25-летней моделью шведско-турецкого происхождения, «Мисс Турция"-2014 25-летней Амине Гюльше.

Церемония бракосочетания прошла в Стамбуле. Торжество выдалось шумным — с барабанами, дудками и фейерверками.

Также гости смогли оценить танцевальные способности звездного футболиста.

Отметим, что незадолго до знаменательного события в своей жизни Езил обратился к многочисленным приглашенным гостям с просьбой присоединиться к благотворительной инициативе. «Как профессиональный футболист, я нахожусь в привилегированном положении по сравнению с другими. Тем не менее, я обращаюсь ко всем, кто хочет и может помочь поддержать очень особенный проект, близкий нашему сердцу, который мы предпримем с BigShoe. Амине и я оплатим расходы на операции для тысячи нуждающихся детей. Я был бы счастлив, если бы, кроме этого, было выполнено еще много процедур по всему миру», — добавил футболист, сфотографировавшийся с женой, держа в руках большой белый ботинок, являющийся эмблемой благотворительной организации.

Отметим, что Месут начал сотрудничество с BigShoe в 2014 году, с тех пор сотрудничая с немецкими и швейцарскими врачами, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям общества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный немецкий футболист выступил в защиту своего фото с Эрдоганом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter