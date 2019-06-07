Решение распустить Раду было правильным: Зеленский записал новое видео

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада своим бездействием доказывает, что его решение ее распустить было правильным. Видеообращение главы государства было опубликовано в Facebook Администрацией президента.

«Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде „Огромное спасибо“… Спасибо, что своей „плодотворной работой“ доказываете всей стране — решение о роспуске Рады было правильным», — сказал он.

По словам президента, после роспуска парламента у него были сомнения, а не ошибся ли он с этим решением. Однако за последние дни Рада своими действиями его успокоила.

«Депутаты оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам», — возмутился Зеленский.

По словам президента, ВР не пытается понравиться избирателям: «Остаетесь собой — продолжаете прогуливать и кнопкодавить».

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — продолжает Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-служба президента обнародовала стенограмму встречи Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций. Встреча состоялась 21 мая за день до того, как Зеленский подписал указ о роспуске парламента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter