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В РФ ученица четвертого класса забеременела от 47-летнего узбека
В городе Лыткарино Московской области РФ ученица четвертого класса одной из местных школ забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана и находится на 23-й неделе беременности. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина вступил в интимную связь с девочкой, когда ей было 10 лет. Оказалось, что сексуальные контакты между узбеком и ребенком были неоднократными.
Мама четвероклассницы написала заявление в полицию. Подробности случившегося выясняются.
Ранее СМИ сообщали о том, что в другом российском городе — Магнитогорске — 27-летний разнорабочий изнасиловал и жестоко убил 15-летнюю школьницу, находясь на момент совершения преступления в состоянии наркотического опьянения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не менее вопиющий случай произошел в Ленинградской области РФ: там 38-летний отчим на протяжении нескольких месяцев насиловал дочь своей сожительницы, 13-летнюю школьницу. Преступление вскрылось после того, как девочка забеременела и была вынуждена обратиться в центральную районную больницу. Шокированные врачи передали рапорт полицейским. Обследование показало, что подросток находится уже на 29-й неделе беременности. Сама девочка призналась, что сожитель ее мамы, приезжий из солнечной Республики Таджикистан, насиловал ее с 2017 года, однако она боялась рассказывать о произошедшем.
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