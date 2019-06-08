Карты Google помогли найти на Марсе вход в «инопланетную базу»‎ (фото)

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Ученые-энтузиасты нашли на карте Красной планеты, неподалеку от Южного полюса в районе Катумба очень необычное отверстие в породе, поразившее их своей очень правильной формой. Об этом пишет paranormalnews.

Для этого они использовали сервис «Google Mars», составленный из фотографий марсианской поверхности, в который ввели координаты 79°26'47.94"S 135°26'51.84"E.

«Природа, конечно же, может создавать материалы правильной прямоугольной формы (кристаллы), но что касается дыр в скалах, то сделать их ровными и прямоугольными природе уже не под силу», — говорится в сообщении.

Кроме того, это отверстие единственное подобное в этом районе, рядом нет ничего и близко ничего похожего. Еще один довод в пользу искусственного характера отверстия — оно не похоже на глюк при совмещении снимков для получения карт.

Поэтому энтузиасты делают вывод о том, что это искусственное сооружение, вероятнее всего инопланетная база. Размеры входа в базу огромные — длина 8 км, высота 3,5 км.

Может быть внутри спрятан большой корабль? Однако, даже если предположить, что это природное отверстие, то в таком случае это могло быть идеальным место для обустройства базы колонистов, которые прилетят на Марс с Земли в будущем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, какова вероятность того, что он сам отправится на Марс. По словам предпринимателя, вероятность его полета на Марс, если люди получат возможность путешествовать на эту планету, составляет 70%. При этом Маск уточнил, что речь идет о времени, когда цена билета на Марс будет составлять «пару сотен тысяч долларов».

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