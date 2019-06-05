8 июня 2019

Многие из тех, кто постарше, наверняка ещё помнят, как выглядели первые советские пылесосы ''Ракета''. Ну, выглядели они вообще-то достаточно просто — как небольшой космический аппарат на колёсиках. Куда сильнее всем запоминался шум, производимый этой ''Ракетой'' при уборке домашних помещений. Гудел аппарат так громко, что даже для короткого разговора членов семьи его приходилось выключать, иначе что-либо расслышать было просто невозможно.

Но и такой пылесос из-за своей дефицитности и дороговизны считался для многих советских семей пределом мечтаний. Впрочем, так же, как и стиральная машина, и мебельный гарнитур, почему-то именовавшийся ''стенкой'', и многие прочие предметы домашнего обихода, которыми сейчас уже никого не удивишь. Я, кстати, застал ещё то время, когда нас, первоклашек киевского интерната, учили пользоваться большим, громоздким и весьма тяжеловатым чугунным (!) утюгом, внутрь которого засыпались заранее подготовленные нянечками и воспитателями раскалённые угли. А сейчас в любом супермаркете легко можно купить невесомый современный утюжок: задаёшь специальную программу — и он тебе всё, что угодно, готов отутюжить всего за несколько минут.

Так вот, возвращаясь к пылесосной теме, хочу вам сообщить, что ровно 150 лет назад, 8 июня 1869 года, американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им ''Whirlwind'' (''держать в руках и направлять''). В его верхней части располагалась ручка, соединённая ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был достаточно лёгким и компактным, но весьма неудобным из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

Вскоре Макгаффни основал в Бостоне компанию по производству пылесосов и начал продавать их по 25 долларов. Что по тем временам было не так уж дёшево, если учитывать, что за 1 доллар можно было купить, например, 23 грамма серебра. Пылесосы Макгаффни пользовались популярностью до тех пор, пока в той же Америке в голову скромного уборщика кожевенной фабрики Мюррея Спенглера не пришла идея создания электрической версии пылесоса. Это произошло в начале прошлого века. Неказистый прибор с наволочкой вместо пылесборника и палкой от швабры вместо ручки, исправно поглощающий пыль в любом помещении, очень быстро был усовершенствован владельцем кожевенной фабрики Уильямом Хувером, выкупившим у Спенглера патент на промышленное производство пылесосов. Ну, а дальше развитие этих пылесосущих устройств развивалось уже настолько стремительно, что вскоре позволить себе удобное и достаточное лёгкое (всего-то 20 кг) приспособление могла любая хозяйка…

Дабы не перегрузить вас с самого утра пылеуборочной темой, решил завершить этот рассказ коротким, извините за выражение, анекдотом про чукчу и пылесос. Видя, как чукча тащит за собой в баню новенький пылесос зарубежного производства, сосед спрашивает его:

- Ты зачем в баню-то пылесос взял?

- Понимаешь, — отвечает чукча, — продавец в магазине сказал, что этот пылесос моющий, однако…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…