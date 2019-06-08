Тереза Мэй ушла: как и кто будет формировать новое британское правительство (фото)

Мир

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй, как и обещала, оставила пост главы Консервативной партии Великобритании и, следовательно, пост премьер-министра. Как уже сообщали «ФАКТЫ», о своем уходе Мэй заявила 24 мая. Причиной она назвала зашедшую в тупик ситуацию с Brexit. Ей так и не удалось убедить британский парламент, чтобы он поддержал согласованный с Брюсселем договор о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Это привело, в свою очередь, к небывалому падению рейтинга консерваторов, что наглядно продемонстрировали выборы в местные органы, а также выборы в Европарламент.

Отставка премьер-министра вовсе не означает, что теперь британцам придется проводить досрочные парламентские выборы. Консервативная партия пока остается у власти, ей только нужно определить нового лидера, который автоматически сформирует и возглавит новый кабинет министров. Пока это не произойдет, Мэй будет исполнять обязанности главы правительства.

Схема выборов нового партийного лидера в Британии достаточно сложная. Предлагаем попробовать разобраться в ней. В этот раз официальных претендентов оказалось слишком много — 11 человек. Поэтому 4 июня Консервативная партия решила несколько изменить правила выборов своего председателя, с тем чтобы ускорить процесс.

На начальном этапе теперь для выдвижения своей кандидатуры претендент должен заручиться поддержкой восьми депутатов Палаты общин (нижняя палата британского парламента). Ранее хватало поддержки только двух депутатов. Изменение правил призвано сразу отсечь явных аутсайдеров.

Когда список кандидатов будет сформирован, пройдет несколько этапов голосования. В них сначала будут принимать участие только члены Палаты общин от Консервативной партии. На данный момент это 313 депутатов. После первого тура отсеются все, кто получит меньше 16 голосов (это 5%). Второй тур вычеркнет из списка претендентов тех, кто наберет меньше 32 голосов (10%). Каждый следующий тур голосования будет отсекать кандидата, занявшего последнее место. Так будет продолжаться до тех пор, пока не останутся только два претендента. И вот тогда к выборам подключатся все члены Консервативной партии. Голосовать они будут по почте. Идти на избирательные участки не придется. Нового лидера консерваторов на посту премьер-министра должна будет утвердить королева Елизавета II. Но это уже формальность.

Выдвижение и регистрация кандидатов назначена на 10 июня. Предварительные туры, в которых голосуют только депутаты-консерваторы, пройдут с 13 по 20 июня включительно. Затем два оставшихся кандидата встретятся с рядовым членами партии на так называемых собраниях-дискуссиях. Это даст простым тори возможность определиться с выбором. Победителя должны объявить на неделе, начинающейся с 22 июля. Назвать точную дату пока не представляется возможным.

Повторимся, по состоянию на 7 июня — день отставки Мэй — о своем намерении баллотироваться заявили 11 человек. Это не значит, что все они 10 июня официально зарегистрируются. Это также не означает, что больше никто не добавится в список претендентов в указанный день.

Пока британские СМИ называют фаворитом бывшего мэра Лондона и бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Он пользуется наибольшей популярность у простых избирателей, однако существующая система выборов позволяет депутатам парламента попросту отсечь этого кандидата и не пропустить его вперед. Почему члены Палаты общин могут так поступить? Джонсон является ярым приверженцем неконтролируемого Brexit. Он агитировал за выход Британии из ЕС еще в 2016 году. Заняв пост министра иностранных дел в кабинете Терезы Мэй, Борис последовательно выступал за так называемый «жесткий развод» с Брюсселем. И ушел в отставку в знак протеста против тех условий Brexit, на которые согласилась Мэй.

Однако Джонсон не раз продемонстрировал свою склонность к громким, но непродуманным заявлениям. И такой лидер может внести еще больший раскол в ряды тори, а значит — ослабить их. И это только навредит партии, которая и без того переживает далеко не лучшие времена. Иными словами, избрание Джонсона новым лидером и, следовательно, премьер-министром, в конечном итоге рискует привести к досрочным парламентским выборам, в результате чего тори утратят власть.

Интересно, что у Бориса накануне официальной регистрации кандидатов возникла еще одна серьезная проблема. 29 мая Магистратский суд Вестминстера постановил вызывать Джонсона на судебное заседание по иску о его заявлениях во время агитационной кампании перед референдумом 2016 года. Иск подал бизнесмен Маркус Болл. Он обвинил бывшего министра во лжи. Болл указал, что Джонсон сделал главным лозунгом своих выступлений следующее заявление: «Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение». Оно не соответствовало действительности и ввело в заблуждение простых избирателей. В пятницу, 7 июня, Высокий суд Англии и Уэльса отменил решение Магистратского суда Вестминстера. Судить Джонсона по иску Болла не будут. Какие-либо юридические препятствия на пути Бориса к участию в выборах сняты.

Главным конкурентом Джонсона британские СМИ называют действующего министра окружающей среды Майкла Гоува. Именно он на выборах 2016 года помешал Борису еще тогда стать новым лидером и поддержал Терезу Мэй. Гоув выступает против выхода из ЕС без соглашения. Он выразил готовность просит Брюссель о новой отсрочке Brexit.

В субботу, 8 июня, Гоуву пришлось сделать неприятное признание. Майкл заявил, что в прошлом несколько раз употреблял кокаин. Причем делал это на различных публичных мероприятиях. Он сожалеет об этом, но подчеркивает, что это было давно. Гоув назвал свое поведение ошибками молодости. Тем не менее, всплывшие факты могут ему серьезно навредить в предстоящем выборном процессе.

Это «кокаиновый скандал» повышает шансы Джереми Ханта, министра иностранных дел Великобритании. Хант выступает за пересмотр проекта соглашения с Брюсселем. Если ЕС откажется, он согласен на «жесткий развод» 31 октября. Новую отсрочку Хант исключает.

Такой же позиции придерживаются еще два кандидата — Марк Харпер и Саджид Джавид.

Взгляды Джонсона разделяют три претендента — Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей.

Категорически против Brexit без соглашения Мэтт Хэнкок и Рори Стюарт. Эти кандидаты согласны с позицией Майкла Гоува.

Только один претендент на пост лидера тори выступает за проведение второго референдума. Это Сэм Джима. Он обещает добиваться отмены решения о выходе страны из состава ЕС. Но его шансы на победу крайне малы. По всей видимости, Джима покинет список претендентов еще до первого тура голосования.

Справедливости ради все же представим каждого из тех, кто заявил о своем намерении бороться за кресло премьер-министра Великобритании. Примечательно, что из 11 претендентов пять являются членами действующего кабинета Мэй, а четверо входили в его состав. Восемь из 11 учились в Оксфорде.

Борису Джонсону 19 июня исполняется 55 лет. В Оксфорде он изучал античную литературу и классическую философию. Был дважды женат. С первой супругой прожил около шести лет (1987−1993). Сразу после официального развода женился на Марине Уилер. У них четверо детей: две дочери (Лара и Кассия) и два сына (Мило и Теодор). Однако Джонсон изменял жене. В 2009 году у него родилась внебрачная дочь. В 2018 году Марине надоели похождения благоверного, и она выставила его за дверь.

Майкл Гоув до своего прихода в политику был журналистом. Окончил Оксфорд, лингвист. Ему 51 год. Женат на известной журналистке Саре Вайн. У них двое детей. Болеет за футбольный клуб «Куинз Парк Рейнджерс».

Джереми Хант — сын сэра Николаса Ханта, британского адмирала. Дальний родственник Елизаветы II. Ханту 52 года. Окончил Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. Столь разносторонние познания, по мнению многих, делают его прекрасным кандидатом на пост премьера. Хант женат на китаянке Люсии Гуо. Она младше него на 11 лет. Они поженились в июле 2009 года. У супругов сын и две дочери.

Доминик Рааб занимал в правительстве Мэй пост министра по Brexit. Ушел в отставку, поскольку категорически не согласен с условиями, который выдвинул Брюссель. В Оксфорде изучал международное право и юриспруденцию. Раабу 45 лет. Женат на бразильянке Эрике Рей. У них двое детей. Является обладателем черного пояса по карате. Большой поклонник бокса.

Действующий министр внутренних дел Саджиб Джавид — сын иммигранта из Пакистана. Окончил университет Эксетера. По образованию экономист и политолог. В политику пришел в 2009 году. До этого был суперуспешным банковским менеджером. Западная пресса называла его «вундеркиндом международных финансов». Заработал многомиллионное состояние. Джавиду 49 лет. Он мусульманин. Категорически не приемлет радикализм. Женат с 1997 года на Ларе Кинг. Она — христианка. У них четверо детей. Все являются христианами.

Рори Стюарт занимает пост министра международного развития. Окончил Оксфорд, где изучал историю, философию, экономику и политологию. Сын известного британского разведчика. Свободно владеет 11 языками. Во время учебы в университете одно лето был репетитором принцев Уильяма и Гарри. Был дипломатом — служил в Ираке и Афганистане. Известен также как рассказчик в документальных фильмах BBCоб этих странах. Брэд Питт приобрел права на съемку фильма о Стюарте. Ожидается, что в будущей картине роль Рори исполнит Орландо Блум. Стюарт женат на Шошане Кларк. Для нее это второй брак. Они познакомились в Афганистане. Шошана родила мужу двоих детей.

Мэтт Хэнкок занимает пост министра здравоохранения. У него дипломы двух престижных университетов — Оксфорда и Кембриджа. Изучал политику, философию, экономику. Хэнкоку 40 лет. Женат, трое детей — дочь и два сына. Страдает дислексией.

Андреа Лендсом еще недавно была лидером Палаты общин. Так называется организатор работы фракции правящей партии. Ушла в отставку в мае в знак протеста против намерений Терезы Мэй протащить в очередной раз соглашение с Брюсселем по условиям Brexit через Палату общин. Именно ее демарш вынудил саму Мэй заявить о своей отставке. Примечательно, что именно Андреа в 2016 году вышла в финальную часть выборов лидера Консервативной партии и уступила в пользу Терезы. Ледсом 56 лет. Окончила университет Уорика, где изучала политологию. Замужем за бизнесменом Беном Ледсомом. У них трое детей — два сына и дочь.

Эстер Маквей занимала пост министра труда и пенсий в правительстве Мэй. Ушла в отставку, поскольку не согласна с договором по условиям Brexit. Изучала право и журналистику в Университете королевы Марии и Университете Сити. До прихода в политику была известной журналисткой и телеведущей. Эстер 41 год. Замужем не была. В разные годы у нее были длительные отношения с мужчинами, но до свадьбы дело так и не дошло. В мае 2019 года Маквей объявила о помолвке с Филипом Дэвисом, известным консерватором.

Марк Харпер является депутатом Палаты общин. В Оксфорде изучал философию, политику, экономику. Его избрали в парламент в 2005 году. До этого работал аудитором и бухгалтером. Ему 49 лет. Уже 20 лет женат на Маргарет Харпер. Детей нет.

Сэм Джима занимал пост заместителя министра образования. Курировал университеты. Ушел в отставку из-за несогласия с Мэй по Brexit. Разочаровался в идее выхода Британии из состава ЕС. Сэму 43 года. Окончил Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. Джима родился в Англии. Ему было шесть, когда его родители развелись, и мать забрала мальчика с собой в родную Гану. С отцом в Британии остались двое младших детей. Сэм окончил школу в Гане и только после этого вернулся в Англию, чтобы получить там высшее образование. До прихода в политику служил в крупных банках. Женат на Никки Блэк с 2012 года. У них есть сын и дочь.

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