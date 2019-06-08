Огонь охватил один из самых высоких небоскребов Варшавы (фото, видео)

Мир

В Варшаве загорелась одна из башен комплекса The Warsaw Hub. Пожар начался 7 июня, примерно в полночь. В строящемся здании загорелись три верхних этажа. Местность вокруг небоскреба была оцеплена.

Информации о пострадавших пока не поступало. По словам представителя экстренных служб Карола Киежковского, на ликвидацию возгорания уйдет еще от 8 до 12 часов при том, что на месте работают 120 пожарных. В сети очевидцы пожара публикуют видео и фотографии с места происшествия.

Комплекс The Warsaw Hub находится в самом центре польской столицы. Здание строится с 2016 года бельгийской компанией Ghelamco.

Как писали «ФАКТЫ», в мае 2018 года в центре крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание во время тушения пожара.

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