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Мир

Огонь охватил один из самых высоких небоскребов Варшавы (фото, видео)

10:51 8 июня 2019 69
Небоскреб
Инф. «ФАКТОВ»

В Варшаве загорелась одна из башен комплекса The Warsaw Hub. Пожар начался 7 июня, примерно в полночь. В строящемся здании загорелись три верхних этажа. Местность вокруг небоскреба была оцеплена.

Информации о пострадавших пока не поступало. По словам представителя экстренных служб Карола Киежковского, на ликвидацию возгорания уйдет еще от 8 до 12 часов при том, что на месте работают 120 пожарных. В сети очевидцы пожара публикуют видео и фотографии с места происшествия.

Комплекс The Warsaw Hub находится в самом центре польской столицы. Здание строится с 2016 года бельгийской компанией Ghelamco.

Как писали «ФАКТЫ», в мае 2018 года в центре крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу обрушилось горящее многоэтажное здание во время тушения пожара.

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