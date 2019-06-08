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Украина – Люксембург: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
В понедельник, 10 июня, сборная Украины сыграет на 34-тысячной «Арене Львов» отборочный матч чемпионата Европы против команды Люксембурга (начало встречи — в 21:45).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ЛЮКСЕМБУРГ
Ранее соперники пересекались друг с другом четыре раза, и во всех поединках наша сборная побеждала соперника. При этом три стартовые встречи с, наверное, уже бывшими «футбольными карликами» закончились разгромом соперника. В 2006-м в рамках подготовки к чемпионату мира «желто-синие» одолели Люксембург в гостях — 3:0 (Воронин, Шевченко, Калиниченко). Еще две встречи соперников состоялись в рамках отбора к Евро-2016. На выезде 15 ноября 2014-го победу сборной Украины принес хет-трик Ярмоленко — 3:0, а во Львове люксембуржцам 14 июня 2015-го забивали Кравец, Гармаш и Коноплянка — 3:0. А вот совсем недавно, в мартовском матче в Люксембурге, наши ребята вырвали победу лишь на 93-й минуте благодаря автоголу Жерсона Родригеса.
В предстоящей дуэли украинские и международные букмекеры отдают подавляющий перевес сборной Украины, принимая ставки на успех подопечных Андрея Шевченко и Люка Хольца с такими коэффициентами.
William Hill: победа Украины — 1,08, ничья — 7,50, победа Люксембурга — 17,00.
«Фаворит Спорт»: победа Украины — 1,08, ничья — 10,75, победа Люксембурга — 35,00.
1Xbet: победа Украины — 1,115, ничья — 11,00, победа Люксембурга — 28,00.
«Марафон»: победа Украины — 1,116, ничья — 11,25, победа Люксембурга — 25,00.
«Париматч»: победа Украины — 1,10, ничья — 9,50, победа Люксембурга — 40,0.
Кстати, ставки на победителя группы выглядят так (в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие сборные): Португалия — 2,1, Украина — 2,2, Сербия — 5,5, Люксембург — 351,0, Литва —751,0.
После трех игровых дней турнирную таблицу группы В возглавляет команда Андрея Шевченко: 1. Украина — 7 очков (3 матча); 2. Люксембург — 4 (3), 3. Португалия — 2 (2); 4. Литва — 1 (2); 5. Сербия — 1 (2).
Десятого июня в нашей группе состоится также поединок Сербия — Литва, который пройдет при пустых трибунах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины на «Арене Львов» разгромила команду Сербии.
Фото ffu.ua
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