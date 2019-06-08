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Укушенный палец полицейского обошелся рецидивисту в 5,5 года тюрьмы
В декабре 2017 года в Южноукраинске (Николаевская область) жители многоэтажного дома вызвали наряд полиции — один из жильцов на лестничной площадке избивал соседку. На вызов прибыли два офицера патрульной полиции, которые надели на дебошира наручники и отвезли в отделение полиции. Как выяснилось, мужчина ранее уже был 11 (!) раз судим за кражи и грабежи.
Во время задержания мужчина вел себя агрессивно. Ему удалось нанести удары ногами и головой полицейским и укусить одного из них за палец. А уже в отделе полиции дебошир заявил, что болен гепатитом С и через укус заразил полицейского этой инфекцией. Таким образом он стал обвиняемым в совершении преступления по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).
В итоге суд признал рецидивиста виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом суд частично добавил к этому сроку наказание по последней судимости, назначив итоговое наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Ровенской области 51-летняя женщина укусила за палец руки сотрудника военкомата, который намеревался вручить повестку для прохождения срочной службы ее сыну.
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