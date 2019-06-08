К Вакарчуку примкнул известный журналист: в "Голосе" сделали заявление

Политика

Заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин присоеднился к команде партии «Голос», которая будет баллотироваться в Верховную Раду. Согласно его признанию, в политической журналистике он сделал все, что мог, и теперь чувствует в себе готовность к изменениям в жизни и работе.

«Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране», — сказал журналист, которого цитирует пресс-служба партии.

Отметим, что кроме работы в «Зеркале недели», Рахманин ведет программу «Гра в класику» на телеканале ZIK та «Апокриф» — на Радио НВ.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. На данный момент о готовности баллотироваться в депутаты объявил также известный шоумен и телеведущий Сергей Притула. А певица Оля Полякова решила повременить с баллотированием, но создала собственную партию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter