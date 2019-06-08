Политика

"Оставаться в парламенте было бы неправильно": у Порошенко не уверены, что ему нужен депутатский мандат

Глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Сергей Березенко считает, что лидеру партии, экс-президенту Украины Петру Порошенко необязательно становиться народным депутатом. Вместе с тем он допускает, что Порошенко может стать новым премьер-министром Украины. Ранее Порошенко обещал вернуться на Банковую после следующих президентских выборов.

«Безусловно, если „Европейская солидарность“ наберет достаточное количество голосов, и будет так необходимо, то Порошенко блестяще справится с задачей премьер-министра», — заявил Березенко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, в партии видят экс-президента «адвокатом» Украины на международной арене, что «было бы полезно для государства».

По его словам, как государственный деятель Порошенко уже оставил след в истории, поэтому оставаться в парламенте, «дискутируя с большим количеством популистов, которые там будут, было бы неправильным».

Напомним, 31 мая в столичном «Мистецькому арсеналі» состоялся съезд партии «Европейская солидарность», на котором Порошенко был избран главой «ЕС». После этого в Брюсселе было принято решение о присоединении партии к семье Европейской народной партии. Это соответствует его обещаниям стать депутатом Европарламента после вступления Украины в ЕС.

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