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Происшествия

Под Киевом в ДТП попала «скорая»: эксклюзивные фото с места происшествия

20:44 8 июня 2019 43
ДТП под Киевом скорая помощь
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

ЧП произошло сегодня, 8 июня, около15:00 на трассе Борисполь — Кременчуг.

Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы случившегося, 46-летний водитель Opel Corsa не выбрал безопасную скорость и оказавшаяся на встречной полосе легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. От удара «скорая» вылетела на встречку, где ударила по касательной микроавтобус Opel Vivaro.

Количество пострадавших в этом дорожном бильярде еще выясняется. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на Житомирской трассе под Киевом «Тесла» не разминулась с водовозом, в результате чего погибла одна из пассажирок электромобиля.

Фото Василия Тальского, специально для «ФАКТОВ»

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