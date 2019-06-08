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Под Киевом в ДТП попала «скорая»: эксклюзивные фото с места происшествия
ЧП произошло сегодня, 8 июня, около15:00 на трассе Борисполь — Кременчуг.
Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы случившегося, 46-летний водитель Opel Corsa не выбрал безопасную скорость и оказавшаяся на встречной полосе легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. От удара «скорая» вылетела на встречку, где ударила по касательной микроавтобус Opel Vivaro.
Количество пострадавших в этом дорожном бильярде еще выясняется. Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на Житомирской трассе под Киевом «Тесла» не разминулась с водовозом, в результате чего погибла одна из пассажирок электромобиля.
Фото Василия Тальского, специально для «ФАКТОВ»
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