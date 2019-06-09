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Вакарчук рассказал, какую должность готов занять в новом правительстве
Если недавно созданная партия «Голос» пройдет в Верховную Раду, музыкант-политик Святослав Вакарчук готов занять должность премьер-министра.
Такими планами фронтмен «Океана Эльзы» поделился в программе «Рандеву» Янины Соколовой на «5 канале».
По словам Вакарчука, он не боится должностей и премьерской в том числе.
«Любая должность в исполнительной или законодательной власти, требующая четкой позиции… Это будет миссия, доверенная партией и избирателями. Я не буду думать ни минуты. Сегодня рано говорить о конкретных должностях, это было бы странно. Но нет ни одной должности, от которой я откажусь, если мне доверят люди. Я не боюсь», — прояснил свою позицию Вакарчук.
На шутку ведущей об идеальной власти с Зеленским-президентом и Вакарчуком-премьером лидер «Голоса» реагировал сдержанно. «Идеально было бы, если бы у нас в стране был баланс власти», — заявил он.
Напомним, 8 июня Вакарчук представил первую двадцатку своей партии. Туда попали четверо нынешних депутатов, участники боевых действий на востоке Украины, а также те, кого при презентации новой политсилы Вакарчук называл своей командой.
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