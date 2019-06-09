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В Киеве неуправляемый Mercedes снес отбойник и влетел в здание ТЦ: есть погибший (фото)
Поздно вечером в субботу, 8 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП. Mercedes на «евробляхах», в салоне которого находилось четыре пассажира, двигался по Днепропетровскому шоссе в направлении города. На транспортной развязке при попытке выехать на улицу Заболотного водитель не вписался в поворот.
Авто сорвало с креплений и отбросило в сторону около 20 метров стальной ленты отбойника. Mercedes продолжил неконтролируемое движение и оказался на парковке одного из торговых центров. На пути авто оказалась металлическая стена пристройки. Она и остановила Mercedes.
Кроме патрульных и медиков, на месте ДТП работали спасатели. Они передали врачам водителя, однако спасти молодого человека не удалось. Все четверо пассажиров были госпитализированы. Степень тяжести травм пока неизвестна.
От начала потери управления и до наезда на препятствие авто прошло свыше 100 метров, что позволяет говорить о большой скорости. По неподтвержденной пока информации один из свидетелей сказал, что Mercedes ехал на скорости около 150 километров в час. Начато расследование. Оно и выяснит причину этого происшествия. Только вот кто ответит за такую езду?
Как сообщали «ФАКТЫ», на трассе Борисполь — Кременчуг произошло ДТП с участием «скорой».
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