Происшествия

Страшная трагедия на Киевщине: малыш выпал из окна на глазах у отца

Под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка случилась трагедия — двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок упал с высоты восьмого этажа, и полученные травмы оказались смертельными. Приехавшая бригада «скорой помощи» уже ничем помочь не могла и только зафиксировала летальный исход.

Полиция Киево-Святошинского района выяснила, что несчастный случай произошел из-за беспечности отца. Мужчина решил показать ребенку вид из окна на лестничной площадке. Отец поставил сына на подоконник, не заметив, что окно было не закрыто. Малыш наклонился к окну и упал вниз.

Мужчине предстоит отвечать по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса). На месте трагедии работали сотрудники ювенальной превенции, изучая все обстоятельства несчастного случая.

Напомним, это уже не первый случай, когда малолетние дети страдают от халатности родителей. В Харькове ребенок, оставленный спать на балконе, выпал с высоты шестого этажа и только чудом спасся. А в Сумской области выпал из окна ребенок, родители которого понадеялись на крепкую антимоскитную сетку на окне.

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