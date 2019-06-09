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Под Николаевом произошла массовая драка со стрельбой: детали и фото с места ЧП
Под Николаевом в районе поселка Котлярово случилось массовое побоище — подрались водители такси и местные жители. В стычках участвовали около ста человек. Чтобы разнять участников конфликта, пришлось вмешаться роте полиции особого назначения и подразделению ТОР. Пострадавших увезла «скорая помощь».
Сейчас полиция ведет опрос свидетелей происшествия. Пока известно, что конфликт случился около полуночи. А спровоцировала драку пара жителей Котлярово, которые были в подпитии и вызвали такси, решив среди ночи ехать в Николаев.
По информации «Новости-N», двое пассажиров взяли с собой в такси пиво и стали курить в салоне авто. На замечание водителя клиенты отвечали грубо, потому перевозчик решил отказаться от заказа и привез несостоявшихся путешественников обратно в поселок. Оскорбленные местные жители обратились за поддержкой к собравшимся в местном баре, а таксисту на выручку приехали коллеги.
Соотношение сил сначала было не в пользу таксистов — им противостояли около двух десятков жителей Котлярово. Сельчане избили водителей, стали крушить их автомобили.
Когда на помощь таксистам прибыла «группа поддержки» из Николаева, толпа в Котлярово разбежалась. В стычках не обошлось без оружия. Местный житель воспользовался стартовым пистолетом, переделанным под стрельбу 9-милиметровыми патронами.
Напомним, ранее в Ровно пассажиры засняли на видео драку между водителями маршрутки, а пассажир автобуса в Черновцах ударил шофера камнем по голове.
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