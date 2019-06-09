«Криштиану, обними меня»: Роналду остановил автобус сборной ради мальчика с плакатом (видео)

Спорт

В воскресенье, 9 июня, сборная Португалии на стадионе «Драгау» в Порту сыграет в финале Лиги наций против Нидерландов. А накануне, когда чемпионы Европы 2016 года возвращались после тренировки в отель, лидер команды Криштиану Роналду остановил автобус сборной ради 11-летнего мальчика.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» заметил из окна ребенка с плакатом Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»). Футболист попросил водителя остановиться, пригласил Эдуардо (так зовут парня) в салон автобуса и сделал с ним фотографию. Юному болельщику — 11 лет, он борется с лейкемией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций.

Фото SportsCenter

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