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В Украине объявили штормовое предупреждение: где будут грозы и град
В правобережной части Украины и особенно в западных областях — Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской — погодные условия останутся сложными. Объявлено штормовое предупреждение. До конца дня 9 июня здесь ожидаются проливные дожди, грозы и град. Ветер при грозе усилится до 15−20 метров в секунду, объявлен «желтый» уровень опасности.
После проливных дождей ожидаются новые подтопления. Уровень воды в реках и других водоемах может подняться еще на 80 см (в сравнении с показателями 8 июня). 9 — 10 июня повышение уровня воды возможен на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области). возможен выход воды на заводь.
Напомним, ранее из-за сильных ливней были подтоплены три области. Особенно сильный ущерб был причинен населенным пунктом в Ивано-Франковской области.
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