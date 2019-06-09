Политика

Только команда «Европейской солидарности» способна обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО, — Порошенко

Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, представившая на съезде свою первую десятку на выборы, объявила, что идет в парламент добиваться для Украины членства в Евросоюзе и НАТО.

«В нашей программе определены четкие временные рамки. План действий по членству в НАТО Украина должна получить не позднее 2023 года. А дискуссия о включении этого вопроса в повестку дня НАТО состояться уже на декабрьском саммите НАТО — так, как мы и планировали… Тогда же в 2023 году нашими усилиями мы достигнем критериев, необходимых для страны, претендующей на вступление в Европейский Союз. Если выполнить эту программу, двери Евросоюза для нас открыты», — подчеркнул лидер «ЕС» Петр Порошенко.

«К концу следующего десятилетия у Украины есть все шансы стать полноправным членом двух международных союзов», — убежден лидер «ЕС».

Напомним, политсилы, претендующие на участие в досрочных парламентских выборах, до 10 июня должны утвердить списки кандидатов и определиться с партийной программой.

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