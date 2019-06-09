Партия «Слуга народа» представила первую двадцатку

Политика

Партия «Слуга народа» на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка на выборы в Раду. В список кандидатов в депутаты включены люди из команды Владимира Зеленского, а также те, кто поддержал его уже после выборов. Список партии выглядит следующим образом:

Дмитрий Разумков — лидер партии «Слуга народа»;

— лидер партии «Слуга народа»; Руслан Стефанчук — представитель Зеленского в Раде;

— представитель Зеленского в Раде; Ирина Венедиктова — юрист команды Зеленского;

— юрист команды Зеленского; Давид Арахамия — предприниматель, волонтер, блогер (под псевдонимом «Давид Браун»);

— предприниматель, волонтер, блогер (под псевдонимом «Давид Браун»); Галина Янченко — депутат Киевсовета, представитель команды Зеленского;

— депутат Киевсовета, представитель команды Зеленского; Михаил Федоров — член команды Зеленского, куратор диджитал-направления;

— член команды Зеленского, куратор диджитал-направления; Александр Корниенко — политолог, координатор штаба Зеленского на выборах;

— политолог, координатор штаба Зеленского на выборах; Анастасия Красносельская — эксперт Центра противодействия коррупции;

— эксперт Центра противодействия коррупции; Александр Ткаченко — гендиректор телеканала «1+1»;

— гендиректор телеканала «1+1»; Жан Беленюк — украинский борец, спортсмен-олимпиец.

Также в список вошли лица, ранее активно сотрудничавшие с командой Зеленского:

Сергей Бабак — эксперт по вопросам образования и науки, директор образовательных программ Украинского института будущего;

— эксперт по вопросам образования и науки, директор образовательных программ Украинского института будущего; Владислав Криклий — руководитель сервисного центра МВД;

— руководитель сервисного центра МВД; Елена Шуляк — эксперт по строительству;

— эксперт по строительству; Дмитрий Наталуха — правозащитник, партнер компании Lead/Augury Strategic Communications;

— правозащитник, партнер компании Lead/Augury Strategic Communications; Елизавета Ясько — кинопродюсер, основательница Yellow Blue Strategy;

— кинопродюсер, основательница Yellow Blue Strategy; Алексей Оржель — эксперт по ТЭК, Офис эффективного регулирования;

— эксперт по ТЭК, Офис эффективного регулирования; Андрей Герус — бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг;

— бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг; Михаил Радуцкий — совладелец и президент клиники «Борис»;

— совладелец и президент клиники «Борис»; Денис Монастырский — член команды Зеленского, отвечал за вопросы правоохранительных органов.

— член команды Зеленского, отвечал за вопросы правоохранительных органов. Данил Гетьманцев — член команды Зеленского, эксперт по экономике, финансам и налогообложению.

Напомним, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Социологи считают, что шансы пройти в обновленную Раду есть у четырех-пяти партий.

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