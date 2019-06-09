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Партия «Слуга народа» представила первую двадцатку
Партия «Слуга народа» на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка на выборы в Раду. В список кандидатов в депутаты включены люди из команды Владимира Зеленского, а также те, кто поддержал его уже после выборов. Список партии выглядит следующим образом:
- Дмитрий Разумков — лидер партии «Слуга народа»;
- Руслан Стефанчук — представитель Зеленского в Раде;
- Ирина Венедиктова — юрист команды Зеленского;
- Давид Арахамия — предприниматель, волонтер, блогер (под псевдонимом «Давид Браун»);
- Галина Янченко — депутат Киевсовета, представитель команды Зеленского;
- Михаил Федоров — член команды Зеленского, куратор диджитал-направления;
- Александр Корниенко — политолог, координатор штаба Зеленского на выборах;
- Анастасия Красносельская — эксперт Центра противодействия коррупции;
- Александр Ткаченко — гендиректор телеканала «1+1»;
- Жан Беленюк — украинский борец, спортсмен-олимпиец.
Также в список вошли лица, ранее активно сотрудничавшие с командой Зеленского:
- Сергей Бабак — эксперт по вопросам образования и науки, директор образовательных программ Украинского института будущего;
- Владислав Криклий — руководитель сервисного центра МВД;
- Елена Шуляк — эксперт по строительству;
- Дмитрий Наталуха — правозащитник, партнер компании Lead/Augury Strategic Communications;
- Елизавета Ясько — кинопродюсер, основательница Yellow Blue Strategy;
- Алексей Оржель — эксперт по ТЭК, Офис эффективного регулирования;
- Андрей Герус — бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг;
- Михаил Радуцкий — совладелец и президент клиники «Борис»;
- Денис Монастырский — член команды Зеленского, отвечал за вопросы правоохранительных органов.
- Данил Гетьманцев — член команды Зеленского, эксперт по экономике, финансам и налогообложению.
Напомним, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Социологи считают, что шансы пройти в обновленную Раду есть у четырех-пяти партий.
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