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Политика

Партия «Слуга народа» представила первую двадцатку

13:08 9 июня 2019 463
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Партия «Слуга народа» на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка на выборы в Раду. В список кандидатов в депутаты включены люди из команды Владимира Зеленского, а также те, кто поддержал его уже после выборов. Список партии выглядит следующим образом:

  • Дмитрий Разумков — лидер партии «Слуга народа»;
  • Руслан Стефанчук — представитель Зеленского в Раде;
  • Ирина Венедиктова — юрист команды Зеленского;
  • Давид Арахамия — предприниматель, волонтер, блогер (под псевдонимом «Давид Браун»);
  • Галина Янченко — депутат Киевсовета, представитель команды Зеленского;
  • Михаил Федоров — член команды Зеленского, куратор диджитал-направления;
  • Александр Корниенко — политолог, координатор штаба Зеленского на выборах;
  • Анастасия Красносельская — эксперт Центра противодействия коррупции;
  • Александр Ткаченко — гендиректор телеканала «1+1»;
  • Жан Беленюк — украинский борец, спортсмен-олимпиец.

Также в список вошли лица, ранее активно сотрудничавшие с командой Зеленского:

  • Сергей Бабак — эксперт по вопросам образования и науки, директор образовательных программ Украинского института будущего;
  • Владислав Криклий — руководитель сервисного центра МВД;
  • Елена Шуляк — эксперт по строительству;
  • Дмитрий Наталуха — правозащитник, партнер компании Lead/Augury Strategic Communications;
  • Елизавета Ясько — кинопродюсер, основательница Yellow Blue Strategy;
  • Алексей Оржель — эксперт по ТЭК, Офис эффективного регулирования;
  • Андрей Герус — бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг;
  • Михаил Радуцкий — совладелец и президент клиники «Борис»;
  • Денис Монастырский — член команды Зеленского, отвечал за вопросы правоохранительных органов.
  • Данил Гетьманцев — член команды Зеленского, эксперт по экономике, финансам и налогообложению.

Напомним, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Социологи считают, что шансы пройти в обновленную Раду есть у четырех-пяти партий.

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